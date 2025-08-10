Cum își extinde AUR influența în Republica Moldova cu sprijinul Kremlinului

Chișinăul se pregătește pentru alegeri parlamentare decisive pentru viitorul european. Influențele externe vin atât din Est, cât și din Vest, prin partidul extremist AUR din România, care și-a extins activitatea peste Prut și are legături cu Kremlinul, conform unei analize WatchDog.md.

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din România și-a extins activitatea și retorica în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Acesta o face într-un mod agresiv, creând o rețea de site-uri cu conținut manipulatoriu care distribuie propaganda formațiunii, potrivit WatchDog.md.

,,În multe cazuri, această propagandă prezintă numeroase puncte de convergență cu discursul Kremlinului”, subliniază Rodica Pîrgari, autoarea analizei care este expertă în monitorizarea dezinformării a comunității WatchDog.md.

Îndemnul lui George Simion

Rețeaua a devenit vizibilă în urma declarațiilor făcute de liderul AUR, George Simion, care a acuzat-o pe lidera de la Chișinău, Maia Sandu, de implicare în alegerile prezidențiale din primăvara anului 2025, scrutin pe care el l-a pierdut în fața lui Nicușor Dan.

„Dragii mei, victoria noastră a fost furată prin metode specifice. E timpul să ne luăm revanșa. E timpul ca, de exemplu, Maia Sandu, prietena lui Macron, prietena lui Nicușor, să fie și ea înfrântă politic. Și de asta, o să vă rog pe fiecare să mergeți la vot dacă aveți cetățenia Republicii Moldova (...). E nevoie de aproximativ 100.000 de voturi pentru ca Maia Sandu să nu mai câștige”, a spus în luna iunie George Simion într-un video postat pe Facebook.

Dar afirmațiile nu trebuie considerate doar simple comentarii, ele reprezentând un îndemn clar și direct adresat cetățenilor Republicii Moldova privind susținerea partidelor pro-ruse la parlamentare. Rolul central în strategia lui George Simion revine rețelei de propagandă create de AUR în Republica Moldova.

Comunitatea WatchDog.MD a identificat cel puțin opt site-uri implicate în această rețea, printre care se numără ,,60m.md, Timpul.md, Politica24.tv, Criticii.net, Zece.tv, GazetaMoldovei.com, Moldopres.info și Anchetatorii.md”. Unele dintre ele publică materiale pentru combaterea propagandei ruse, o tactică menită să inducă în eroare cititorii și să le ofere o aparentă credibilitate.

,,Site-ul 60m.md funcționează drept „artileria grea” a acestei structuri, fiind caracterizat de un conținut dominat de titluri manipulatorii. În paralel, platforma Anchetatorii.md conține un singur articol, creat în mod special pentru a fi distribuit pe rețelele de socializare. Pentru a-și amplifica impactul și a extinde aria de influență, întreaga rețea apelează la campanii plătite de publicitate pe Facebook. Printre mesajele frecvent promovate se regăsesc titluri și etichete precum „Moldova, Republica Soros”, „Cum a ajuns Maia Sandu președinte cu ajutorul Kremlinului”, „Statul ONG: Moldova în mâna rețelelor pseudo-civice” sau „Ce n-au reușit comuniștii ar putea reuși „pro-europenii””. Aceste formulări sunt clar inspirate din discursurile unor propagandiști pro-ruși, precum Bogdan Țîrdea. Politicianul Vasile Costiuc ocupă, de asemenea, un rol semnificativ în această rețea, fiind intens promovat și recunoscut pentru legăturile sale strânse cu partidul AUR și cu George Simion.

Laboratorul de falsuri al AUR, finanțat indirect din bugetul de stat al României Mai multe investigații jurnalistice au scos la iveală rolul central al lui Marius Lulea, prim-vicepreședinte al partidului AUR, în coordonarea ecosistemului de propagandă al formațiunii. Lulea a fost implicat direct în gestionarea departamentului de propagandă online. Tot el este persoana care a transmis datele de logare pentru mai multe site-uri ce pretind a fi publicații independente către un membru al acestui departament. Printre aceste platforme se numără și Timpul.md, controlat de Silviu Tănase, membru AUR, originar din Republica Moldova. O investigație lansată de Rise Project arată conexiunile pe care le are Silviu Tănase cu AUR și cum este finanțat site-ul pe care îl controlează. Potrivit investigației, liderii AUR, George Simion și Marius Lulea, au direcționat subvențiile publice acordate formațiunii către Tănase. Prin intermediul a trei firme controlate de Tănase, AUR a încasat suma de opt milioane de lei, bani decontați integral de stat. Suma provine din bugetul de stat al României, deși AUR susține în mod oficial că a renunțat „benevol” la finanțarea de stat. Acest mecanism pune în lumină un „laborator” bine pus la punct de falsuri și manipulări, finanțat indirect din bugetul de stat al României”, mai notează Rodica Pîrgari.

Eveniment organizat de AUR

AUR nu se limitează doar la propagandă online. Formațiunea extremistă din România a fost direct implicată în organizarea conferinței „Make Europe Great Again” (MEGA), desfășurată luna trecută la Chișinău, evenimentul reunind conservatori și suveraniști membri ai AUR, precum și politicieni moldoveni din tabere aparent divergente. În listă se înscriu Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă (PDA), Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Gaik Vartanean, membru al Mișcării Alternative Naționale (MAN), condusă de edilul Chișinăului, Ion Ceban. La același eveniment au fost prezenți oamenii oligarhului fugar Ilan Șor, precum Victoria Furtună, dar și fostul premier Vlad Filat.

,,La eveniment a fost invitat și Brian Brown, președintele Organizației Internaționale pentru Familie, care ulterior s-a întâlnit atât cu primarul capitalei Ion Ceban, cât și cu liderul socialiștilor Igor Dodon. Printre participanți s-a numărat și europarlamentarul AUR Adrian Axinia, care a susținut că formațiunea sa a fost responsabilă atât de organizarea, cât și de finanțarea evenimentului, promițând transparență în raportările financiare. Cu toate acestea, declarațiile sale au fost rapid contestate de colegul său Valeriu Munteanu, care a indicat o altă organizație drept responsabilă pentru finanțare. Confuzia a fost adâncită de afirmațiile politicianului moldovean Vasile Costiuc, care a menționat că fondurile ar fi provenit de la două asociații – una din Statele Unite și una afiliată Parlamentului European. Această lipsă de coerență și claritate ridică semne serioase de întrebare cu privire la transparența și natura reală a rețelelor de influență care gravitează în jurul AUR. Evenimentul de la Chișinău pare a fi încă un „laborator” al acestei strategii de extindere, cu implicații ce depășesc sfera politică și ating zone sensibile ale securității informaționale”, adăuga reprezentanta WatchDog.md.

Mai mult, partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a anunțat recent că va participa la alegerile parlamentare, decizie adoptată în cadrul Consiliului Politic Național al formațiunii.

,,Deși afișează o retorică unionistă, formațiunea maschează influența nu doar a partidului AUR din România, ci și conexiuni cu interese rusești. Extinderea influenței AUR în Republica Moldova nu mai poate fi privită ca o simplă coincidență sau un derapaj izolat. De la rețelele de site-uri false alimentate cu fonduri publice românești, la evenimente pseudo-europene precum conferința MEGA și participarea directă în alegeri, AUR își consolidează prezența în Republica Moldova. Acest lucru se întâmplă printr-o combinație de dezinformare, populism și parteneriate opace cu personaje controversate din spațiul politic local. Este vorba despre o strategie bine articulată, cu ramificații politice, financiare și ideologice, care urmărește deturnarea parcursului democratic și european al țării și menținerea Republicii Moldova în sfera de influență a Federației Ruse”, a conchis Rodica Pîrgari.

Reacția formațiunii

Liderul AUR de la Chișinău, Boris Volosatîi, a reacționat, negând informațiile.

,,Reiterez faptul că AUR din Republica Moldova este o formațiune politică independentă, înregistrată oficial în Republica Moldova. Nu avem niciun centru de comandă din afara țării, nu primim bani, ordine sau indicații din exterior. Activitatea noastră se desfășoară exclusiv în baza legislației naționale, cu finanțare provenită din cotizațiile și donațiile membrilor, iar deciziile sunt luate de organele de conducere ale partidului.Vom continua să ne facem datoria cu transparență, onestitate și respect față de cetățeni, rămânând angajați ferm pe parcursul european al Republicii Moldova, cu obiectivul strategic al Unirii cu România”, a scris Boris Volosatîi pe Facebook.