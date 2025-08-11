search
Kremlinul acuză Chișinăul de falsificarea votului în străinătate. Reacția autorităților moldovenești

Publicat:

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă declarațiile oficialilor ruși, potrivit cărora s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei la alegerile parlamentare, calificându-le drept o nouă ingerință în afacerile interne ale țării noastre.

Kremlinul acuză Chișinăul de falsificarea votului în străinătate. FOTO: Arhivă
Kremlinul acuză Chișinăul de falsificarea votului în străinătate. FOTO: Arhivă

Conform responsabililor Ministerului Afacerilor Externe (MAE), declarațiile oficialilor ruși conform cărora s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei reprezintă ,,o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării”, fiind parte ,,dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și să denigreze comunitățile de moldoveni din afara țării”.

,,Ministerul Afacerilor Externe dezaprobă categoric aceste manevre ale războiului informațional și subliniază că autoritățile Republicii Moldova sunt pe deplin concentrate pe organizarea alegerilor parlamentare în mod democratic, transparent și conform cadrului legal. Se depun eforturi susținute pentru ca fiecare alegător să își poată exprima liber și neinfluențat votul, inclusiv cetățenii moldoveni din diaspora, care reprezintă o parte importantă și respectată a societății noastre. Republica Moldova își reafirmă angajamentul ferm față de valorile democratice și respinge orice tentativă externă de subminare a proceselor electorale și a stabilității statului”, se arată într-un comunicat de presă al MAE.

A reacționat și Comisia Electorală Centrală (CEC) în acest caz, respingând acuzațiile și reafirmând dreptul tuturor cetățenilor moldoveni privind exprimarea votului liber. 

,,Comisia Electorală Centrală respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Astfel de afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din afara țării. CEC subliniază că cetățenii Republicii Moldova stabiliți în afara țării reprezintă o parte integrantă a societății, având aceleași drepturi constituționale ca orice alt cetățean de a participa la vot. Autoritatea electorală respinge orice încercare de a marginaliza sau de a pune sub semnul întrebării dreptul acestora la o opțiune liberă și informată”, au subliniat responsabilii CEC.

CEC dă asigurări că întregul proces electoral este organizat ,,în conformitate cu legislația națională și standardele internaționale, în condiții de transparență, integritate și respect pentru voința alegătorului. Măsurile de securitate, monitorizare și verificare sunt aplicate riguros, pentru a garanta că fiecare vot este numărat corect și reflectă opțiunea reală a alegătorului. CEC îndeamnă toți cetățenii, din țară și de peste hotare, să se informeze din surse oficiale și credibile, să nu se angajeze în campanii de manipulare și să își exercite dreptul de vot liber, neinfluențat și responsabil, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025”.

Scenariul ucrainean și falsificarea votului 

Recent, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a făcut asemenea declarații, susținând că „există toate motivele să credem că autoritățile aflate la putere intenționează, ca și în trecut, să mizeze în principal pe falsificarea grosolană și primitivă a votului diasporei”.

„La alegerile prezidențiale din 2024, în afara granițelor (cu excepția Rusiei), au votat aproximativ 320 de mii de persoane. Pentru aceștia au fost deschise peste 230 de secții de votare. În același timp, în Rusia, unde locuiesc aproximativ 400 de mii de moldoveni, au fost deschise doar două secții și au fost distribuite doar zece mii de buletine de vot. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a anunțat deja că numărul secțiilor de votare din Rusia pentru viitoarele alegeri parlamentare va rămâne neschimbat. Totuși, chiar și un astfel de complex de acțiuni din partea autorităților moldovene nu le garantează victoria. Prin urmare, nu sunt excluse nici variante extreme: de la falsificarea directă a rezultatelor până la destabilizarea situației după scenariul ucrainean, de tip „Maidan””, a menționat Serghei Șoigu.

Lidera de la Chișinău avertizează

Între timp, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile. 

Republica Moldova

