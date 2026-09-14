Alarmă la nivel înalt: Fostul director CIA indică țara cea mai vulnerabilă în fața Rusiei

Fostul director al CIA, David Petraeus, consideră că Republica Moldova ar putea fi mai vulnerabilă în fața Rusiei decât Lituania și, prin urmare, o țintă mai probabilă pentru Vladimir Putin.

David Petraeus lansează un avertisment privind Republica Moldova, despre care spune că ar putea fi vizată de Rusia înaintea Lituaniei, dacă Vladimir Putin își continuă politica de extindere a influenței Moscovei. Fostul director al CIA susține că liderul rus încearcă în continuare să refacă o parte din influența pe care Uniunea Sovietică o avea asupra fostelor sale republici.

„Putin încearcă constant să restaureze Uniunea Sovietică. Și nu cred că Lituania va fi următoarea țară vizată. Moldova este mult mai probabilă, deoarece este mult mai vulnerabilă în acest sens”, a declarat David Petraeus în timpul unui interviu, potrivit discursului fostului șef CIA la Yalta European Strategy, publicat de World Source News pe X.

Fostul şef al CIA nu spune că Rusia va ataca în mod sigur Republica Moldova și nici că un astfel de atac este iminent. Comparația sa este una de probabilitate: dacă Putin ar încerca să extindă agresiunea rusă către o altă țară, mai degrabă ar face-o către Moldova.

Fostul director al CIA, David Petraeus Foto: Profimedia

Lituania este membră a Alianței Nord-Atlantice, ceea ce înseamnă că beneficiază de garanția apărării colective prevăzută de Articolul 5, în timp ce Republica Moldova nu este membră NATO și nu beneficiază de aceeași garanție militară. În plus, Rusia are deja o prezență militară în regiune. Trupele rusești sunt staționate în Transnistria, regiunea separatistă din estul Republicii Moldova, iar țara se află chiar lângă Ucraina, unde Rusia poartă de mai bine de patru ani un război la scară largă.

În contextul în care Republica Moldova se confruntă de mai mult timp cu presiuni din partea Moscovei, şi Shelby Magid, director adjunct al Eurasia Center din cadrul Atlantic Council, a evidenţiat faptul că Rusia a încercat să împiedice apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin campanii de influență și operațiuni de război hibrid.

Practic, războiul din Ucraina i-a oferit Kremlinului noi oportunități de a exploata vulnerabilitățile Republicii Moldova. Potrivit analizei lui Shelby Magid, presiunile rusești au devenit tot mai vizibile inclusiv prin încălcările spațiului aerian moldovenesc și prin apropierea atacurilor asupra infrastructurii ucrainene de granița Republicii Moldova.

Declarația lui David Petraeus vine la scurt timp după un incident la care fostul director al CIA a fost martor, duminică, în Ucraina, când o dronă rusească a lovit un tren de pasageri în apropierea frontierei cu Polonia, în timp ce foştul director CIA se afla în gara Yahodyn.