Atac țintit? Fostul șef al CIA David Petraeus se afla într-o gară ucraineană în momentul în care o dronă rusă a lovit un tren internațional

Fostul director al CIA din SUA, David Petraeus, se afla într-o gară din Ucraina în momentul în care o dronă rusă a lovit un tren de călători duminică, 13 septembrie, la scurt timp după ce un tren diplomatic în care se aflau fostul premier britanic Boris Johnson și alți demnitari străini trecuse pe acolo.

Tren lovit de dronă Foto: X/Guy Elster

Kievul a prezentat atacul ca o dovadă a amenințării crescânde pe care Vladimir Putin o reprezintă pentru Europa, operatorul feroviar ucrainean afirmând că este „foarte probabil” să fi fost vorba de un atac țintit.

Trenul diplomatic care îi transporta pe Boris Johnson, pe oficiali europeni din domeniul securității și pe alți foști lideri de la Kiev spre Polonia plecase mai devreme din gara Yagodyn – situată la aproximativ doi kilometri de granița cu Polonia – din cauza „amenințării constante a atacurilor rusești”, a declarat Căile Ferate Ucrainene. Trenul intrase deja pe teritoriul Poloniei în momentul atacului, potrivit CNN.

Petraeus călătorea cu un tren separat, care se afla încă în stația Yagodyn, se arată într-un comunicat al Căilor Ferate Ucrainene.

Operatorul feroviar a declarat că, deși încă se clarifică detaliile, este „foarte probabil” ca drona rusă să fi vizat în mod deliberat trenul oficialilor.

Duminică, dronele rusești au atacat și o benzinărie din același oraș.

„Aceasta este teroarea lui Putin care «bate» direct la ușile UE și NATO”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, într-un mesaj prin care condamna atacurile rusești asupra punctului de trecere a frontierei de la Yahodyn.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că forțele sale au vizat „infrastructura feroviară din vestul Ucrainei, utilizată pentru transportul încărcăturilor militare din țările europene”, potrivit agenției de știri de stat TASS.

Boris Johnson, fostul lider britanic care a continuat să fie un susținător vocal al Ucrainei, a condamnat atacul rus, afirmând într-o postare pe X că nu știe „ce logică distorsionată l-a determinat pe Putin să arunce în aer o locomotivă ucraineană staționată”.

„Ceea ce putem afirma cu certitudine este că acesta este genul de atac aleatoriu și fără sens pe care ucrainenii îl îndură în fiecare zi – chiar și pe liniile ferate civile.”

Fostul prim-ministru al Suediei, Carl Bildt, se afla și el într-un tren în apropierea graniței cu Polonia în acel moment.

„Nu era trenul nostru, ci cel care se afla la doar câteva minute în urma noastră, lângă punctul de trecere a frontierei cu Polonia”, a scris Bildt pe X, alături de un videoclip care pare să arate o dronă lovind un tren din apropiere, în timp ce mulțimi de pasageri se evacuează.

Petraeus și oficialii europeni participaseră la o conferință internațională privind securitatea, organizată la Kiev, cunoscută sub numele de Strategia Europeană de la Yalta (YES).

Rusia intensifică atacurile în apropierea frontierei cu Polonia

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile în apropierea frontierei cu Polonia, inclusiv în Yahodyn, care reprezintă o rută importantă pentru ajutorul militar și umanitar occidental destinat Ucrainei. Duminică dimineață, Rusia a lovit o benzinărie din orașul de frontieră, blocând temporar punctul de trecere a frontierei.

Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat duminică, într-un discurs ținut la Kiev, asupra implicațiilor mai ample ale atacurilor rusești din apropierea frontierei Poloniei.

„Aceasta reprezintă o escaladare. Este o altă provocare majoră pentru Ucraina, dar și pentru potențialele viitoare victime ale agresiunii rusești”, a declarat Sikorski.

Duminică seara târziu, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că atacurile rusești din apropierea frontierei, inclusiv asupra instalației de gaze, au servit drept „un memento dur” a ceea ce ucrainenii se confruntă în fiecare zi.

„Atacurile nesăbuite și periculoase asupra infrastructurii civile, atât de aproape de Polonia, subliniază, de asemenea, amenințarea mai amplă la adresa securității pe care o reprezintă Rusia”, a spus el, adăugând că Marea Britanie va continua să colaboreze cu aliații pentru a consolida securitatea europeană.

Atacul asupra trenului a avut loc la mai puțin de o săptămână după ce o dronă rusă a pătruns în spațiul aerian al Moldovei, în momentul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski era pe punctul de a decola de pe un aeroport din capitala țării. Moldova nu este membră a NATO, dar are un parteneriat de lungă durată cu alianța militară a Atlanticului de Nord.