Moldova sub asediu hibrid

Moscova nu amenință Republica Moldova printr-un ultimatum clasic de tipul „invadăm mâine”. Presiunea pe care Chișinăul trebuie să o gestioneze, cel puțin în această lună august 2026, este mult mai subtilă și tocmai de aceea mai greu de contracarat. Ea se construiește simultan pe mai multe niveluri: discurs diplomatic agresiv, presiune asupra Transnistriei, instrumente de război hibrid și incidente punctuale la graniță.

Foto: ChatGPT

Între retorica Kremlinului, dronele deasupra Nistrului și controversa alegerilor ruse din Transnistria

Fiecare dintre aceste componente, luată separat, rămâne sub pragul unei provocări militare directe. Împreună însă produc exact tipul de constrângere pe care Kremlinul îl urmărește: suficientă tensiune pentru a intimida și destabiliza, dar nu atât de multă încât să provoace un răspuns militar sau politic occidental imposibil de controlat. Ultimele săptămâni au adus o intensificare vizibilă pe toate aceste paliere.

Momentul nu este întâmplător. Republica Moldova se apropie și de alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, programate pentru 18–20 septembrie. Un scrutin care, în mod normal, ar trebui să-i privească exclusiv pe cetățenii ruși a devenit, prin situația particulară din Transnistria, un nou teren de confruntare diplomatică directă între Chișinău și Moscova.

Moscova ridică din nou problema „compatrioților”

Linia oficială a Kremlinului a rămas, în ultimele zile, dură și repetitivă.

Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a acuzat existența unui „tandem Bruxelles–București” care, în opinia Moscovei, ar submina suveranitatea Republicii Moldova împreună cu autoritățile moldovene. Diplomatul rus a legat explicit ieșirea Chișinăului din Comunitatea Statelor Independente de pierderea unor avantaje comerciale și a repetat că Rusia „monitorizează” situația drepturilor vorbitorilor de limbă rusă.

Într-un alt context, o asemenea formulare ar putea fi tratată drept vocabular diplomatic de rutină. Numai că, după experiențele din 2014 și 2022, la Chișinău asemenea cuvinte sunt ascultate altfel. „Protecția compatrioților” a făcut deja parte din arsenalul ideologic prin care Moscova și-a justificat intervențiile în spațiul fost sovietic.

Viceministrul rus de Externe Mihail Galuzin a mers și mai departe în dosarul transnistrean. El a avertizat că orice acțiune armată a Republicii Moldova sau Ucrainei împotriva malului stâng al Nistrului ar fi considerată un atac asupra Federației Ruse și a promis utilizarea „tuturor mijloacelor disponibile” pentru apărarea cetățenilor ruși din regiune, a Grupului Operativ al Trupelor Ruse și a așa-numiților „pacificatori”.

Într-un interviu acordat RIA Novosti și publicat sâmbătă, 29 august, Galuzin a repetat că Rusia va reacționa „hotărât și fără întârziere” dacă situația din Transnistria se agravează.

Declarația a venit într-un moment deloc lipsit de semnificație: Chișinăul tocmai decisese eliminarea facilităților fiscale de care beneficiau agenții economici din regiunea transnistreană. O măsură administrativă pe care Moscova pare pregătită să o integreze, cel puțin retoric, în aceeași narațiune despre „presiunea economică” exercitată asupra regiunii separatiste.

Șaptesprezece secții de votare și o problemă de suveranitate

Peste acest fundal declarativ s-a suprapus, chiar în aceste zile, un episod mult mai concret.

Liderul de facto al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, a anunțat pe 28 august că autoritățile de la Tiraspol pregătesc deschiderea a 17 secții de votare pe teritoriul controlat de separatiști pentru alegerile din Duma de Stat a Rusiei.

Krasnoselski a ținut chiar să sublinieze comparația: în Republica Moldova ar urma să existe o singură secție de votare, la Chișinău.

Reacția autorităților moldovene a venit rapid.

Biroul Politici de Reintegrare a calificat inițiativa drept ilegală și contrară principiilor suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe a precizat, la rândul său, că numai deschiderea secției de votare din Chișinău fusese coordonată cu autoritățile constituționale. Orice altă secție organizată pe teritoriul țării fără acordul acestora este considerată inacceptabilă.

Poate părea o dispută administrativă despre urne, secții și proceduri electorale. Nu este.

Potrivit afirmațiilor lui Krasnoselski, aproximativ 220.000 de cetățeni ruși locuiesc în prezent în regiunea transnistreană. Organizarea unei infrastructuri electorale ruse paralele oferă Moscovei încă un instrument prin care poate legitima simbolic controlul asupra malului stâng al Nistrului.

Mesajul implicit este simplu: acești oameni votează în alegerile Rusiei, sunt cetățeni ruși, iar Rusia îi consideră parte a propriului său spațiu politic.

Exact într-un moment în care relația dintre Chișinău și Tiraspol traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.

Când dronele completează discursul diplomatic

Dacă presiunea s-ar opri la declarații și secții de votare, problema ar rămâne predominant politică. Numai că terenul propriu-zis a început să transmită propriile semnale.

În noaptea dinaintea Zilei Independenței Republicii Moldova, pe 27 august, cinci drone rusești au survolat spațiul aerian moldovean, una dintre ele prăbușindu-se în apropierea traseului Chișinău–Basarabeasca.

Președinta Maia Sandu a descris episodul drept o formă deliberată de intimidare, menită nu doar să sperie populația, ci și să determine Uniunea Europeană să privească Republica Moldova mai degrabă ca pe o problemă care trebuie gestionată decât ca pe un partener în care merită investit politic.

Este o observație importantă.

Războiul hibrid nu urmărește întotdeauna să distrugă ceva. Uneori este suficient să schimbe percepția asupra unei țări: din stat stabil în stat vulnerabil, din viitor membru al Uniunii într-o permanentă sursă de risc la frontiera acesteia.

În paralel, analiștii ISW au consemnat pe parcursul lunii august intensificarea atacurilor rusești asupra punctelor de trecere dintre Ucraina și Republica Moldova, în regiunea Odesa.

Obiectivul militar este ușor de înțeles: întreruperea rutelor prin care Ucraina este conectată logistic cu Europa.

Dar există și un efect politic.

Fiecare explozie produsă în apropierea frontierei transmite populației moldovene un mesaj pe care propaganda rusă îl poate exploata imediat: apropierea de Occident nu aduce neapărat securitate, ci poate aduce războiul mai aproape.

La toate acestea se adaugă decizia luată de Vladimir Putin încă din mai 2026 de a simplifica procedura prin care locuitorii Transnistriei pot obține cetățenia rusă.

Chișinăul și Kievul au interpretat măsura drept ceea ce este cunoscut în spațiul postsovietic drept „pașportizare”: creșterea artificială a numărului cetățenilor ruși aflați într-un teritoriu disputat, care pot deveni ulterior „compatrioți de apărat”.

În regiune rămân staționați, potrivit surselor citate, între 1.000 și 1.500 de militari ruși.

Războiul care nu are nevoie de tancuri

Componenta cea mai dificil de contracarat prin mijloace militare convenționale rămâne însă campania hibridă.

O investigație publicată de New York Times în august 2026 descrie ceea ce jurnaliștii americani consideră una dintre cele mai ample operațiuni rusești de destabilizare desfășurate în afara Ucrainei.

Nu vorbim despre un singur instrument, ci despre un întreg ecosistem: finanțare ilicită, propagandă sistematică, cumpărare de voturi prin rețeaua controlată de fugarul Ilan Șor, atacuri cibernetice asupra infrastructurii instituționale, preoți plătiți pentru transmiterea unor mesaje politice și tabere de instruire destinate activiștilor locali.

Surse occidentale de intelligence citate în aceeași investigație plasează Republica Moldova pe locul al doilea între prioritățile Kremlinului, imediat după Ucraina.

Motivul a fost formulat aproape identic și de Maia Sandu: Rusia nu urmărește resursele Moldovei. Urmărește geografia ei.

Republica Moldova poate deveni un cap de pod pentru presiunea asupra flancului vestic al Ucrainei și, în același timp, o platformă de influență directă asupra spațiului Uniunii Europene.

Președinta Republicii Moldova a adăugat însă și detaliul care împiedică analiza să alunece în alarmism: trupele ruse nu se apropie, deocamdată, de frontiera moldovenească pentru simplul motiv că Moscova nu a obținut pe frontul ucrainean avansul militar necesar pentru a susține o asemenea mișcare.

Invazia nu este scenariul cel mai probabil

Tocmai aici trebuie făcută distincția esențială dintre retorică și capacitate militară.

O invazie clasică asupra Republicii Moldova rămâne puțin probabilă atât timp cât Rusia continuă să fie angajată în războiul din Ucraina și nu dispune de un coridor terestru continuu până la Transnistria.

Forțele ruse aflate în regiunea separatistă sunt prea puține și, mai ales, izolate logistic pentru a susține singure o operațiune militară de amploare.

Asta nu înseamnă însă că amenințarea este imaginară.

Înseamnă doar că amenințarea credibilă arată diferit.

O escaladare controlată pe linia Nistrului. Incidente fabricate după modelul celor produse în Transnistria în 2022. Presiune energetică. Campanii de dezinformare intensificate înaintea alegerilor. Incursiuni de drone. Presiune politică asupra Găgăuziei. Izolarea treptată a rutelor comerciale. Și, deasupra tuturor, șantajul construit în jurul „protecției compatrioților”.

Este un vocabular pe care Moscova l-a folosit, cu variații relativ mici, atât în Georgia, cât și în Ucraina, cu ani înainte ca respectivele conflicte să intre în fazele lor militare cele mai grave.

Repetarea tiparului nu înseamnă că războiul este iminent.

Înseamnă însă că Moscova își construiește metodic argumentele pe care le-ar putea folosi dacă, într-o zi, contextul regional îi va permite să escaladeze.

România, prinsă inevitabil în ecuație

Pentru România, ceea ce se întâmplă peste Prut nu este o problemă îndepărtată și nici doar una simbolică.

Moscova leagă explicit, în discursul său oficial, Chișinăul de București. Formula „tandemului Bruxelles–București” nu este întâmplătoare. Ea plasează România în rolul de co-responsabil pentru orice evoluție din Republica Moldova pe care Kremlinul o consideră contrară propriilor interese.

Bucureștiul este astfel împins între două riscuri.

Primul este acela de a fi acuzat de Moscova de implicare și chiar de beligeranță dacă sprijină activ Chișinăul în fața presiunii ruse.

Al doilea este exact opusul: ca, de teama unei asemenea acuzații, România să devină prea prudentă și să lase un stat vecin, cu o populație în mare parte românofonă, expus unei campanii hibride din ce în ce mai sofisticate.

În acest context trebuie citite și discuțiile politice reapărute la începutul anului privind unirea ca soluție de ultimă instanță în eventualitatea în care suveranitatea Republicii Moldova ar fi amenințată direct.

Până acum, asemenea discuții au rămas ceea ce sunt: o dezbatere politică. Nu există nicio legătură cu vreun plan aflat efectiv în desfășurare.

Moscova nu trebuie să invadeze Moldova pentru a o ține sub presiune

Privite împreună, evenimentele acestei a doua jumătăți a lunii august conturează o imagine mai complicată decât alternativa simplă dintre pace și invazie.

Amenințarea Rusiei la adresa Republicii Moldova este reală, dar rămâne, în esență, una hibridă. Componenta militară există, însă este păstrată deliberat în fundal și ancorată de prezența trupelor ruse și a structurilor separatiste din Transnistria.

Pentru Kremlin, această ambiguitate poate fi chiar mai utilă decât o confruntare deschisă.

Obiectivul nu pare să fie, în acest moment, ocuparea Chișinăului. Este suficient ca Republica Moldova să rămână vulnerabilă, polarizată și permanent obligată să privească spre Nistru înainte de fiecare decizie strategică.

Este suficient ca parcursul european să devină mai dificil.

Este suficient ca Moscova să păstreze un veto informal asupra marilor alegeri geopolitice ale Chișinăului.

Și este suficient ca Transnistria să poată fi activată periodic drept instrument de presiune asupra Republicii Moldova, asupra Ucrainei și, indirect, asupra Uniunii Europene.

În această ecuație, România nu este spectator. Este așezată geografic și politic exact la intersecția liniilor de forță.

De aceea, poate cea mai periculoasă eroare ar fi să așteptăm tancurile rusești pentru a admite că există o ofensivă. Războiul hibrid funcționează tocmai invers: încearcă să obțină efectele strategice ale forței înainte ca folosirea deschisă a forței să devină necesară. Iar în Republica Moldova, Moscova pare să testeze exact cât de mult poate obține fără să tragă primul foc.