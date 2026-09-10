 Rusia ar putea ataca Portul Giurgiulești. Avertismentul ministrului moldovean al Infrastructurii: „Războiul a venit prea aproape de noi” | adevarul.ro
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Claudiu Manda, la „Interviurile Adevărul”

Rusia ar putea ataca Portul Giurgiulești. Avertismentul ministrului moldovean al Infrastructurii: „Războiul a venit prea aproape de noi”

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Portul Internațional Liber Giurgiulești ar putea deveni o țintă a presiunilor Moscovei, după ce oficiali ruși au lansat acuzații, fără dovezi, privind transporturi de armament destinat Ucrainei prin infrastructura portuară din Republica Moldova.

România a preluat Portul Internaţional Giurgiuleşti
România a preluat Portul Internaţional Giurgiuleşti Foto: Portul Giurgiulești

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, Vladimir Bolea, afirmă că Rusia reprezintă un risc pentru Republica Moldova, dar și „pentru toată lumea civilizată”.

Declarațiile au fost făcute miercuri seară, la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. 

Potrivit ministrului, funcționarea punctului de frontieră a fost asigurată în baza unei înțelegeri între autoritățile de la Chișinău și Kiev. În situația în care infrastructura ucraineană este afectată de bombardamente, angajații Serviciului Vamal și ai Poliției de Frontieră din Ucraina își mută temporar activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

„Se trece pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt puncte comune de control”, a explicat Vladimir Bolea, pentru sursa citată. 

Acesta a precizat că mecanismul a fost aplicat și după atacul asupra punctului Starokazacie, până când autoritățile ucrainene au reușit să refacă infrastructura afectată.

Moscova acuză Chișinăul de transporturi de arme

Rusia a încercat să justifice atacul prin acuzații potrivit cărora prin punctul de frontieră Starokazacie ar fi fost transportate arme către Ucraina. Afirmațiile nu au fost însoțite de dovezi publice care să demonstreze existența unor astfel de transporturi.

Acuzații similare au fost lansate de oficiali ruși și în legătură cu Portul Internațional Liber Giurgiulești.

La începutul lunii august, Iuri Pilipson, directorul Departamentului al Doilea European al Ministerului rus de Externe, a acuzat România că oferă „sprijin militar și logistic direct” Ucrainei și a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care ar putea fi utilizat portul Giurgiulești. Declarațiile oficialului rus au fost făcute într-un interviu acordat agenției TASS.

Ministerul Afacerilor Externe al României a respins acuzațiile și a calificat discursul Moscovei drept propagandă stalinistă.

Întrebat dacă afirmațiile oficialilor ruși pot reprezenta un risc pentru Republica Moldova și pentru Portul Giurgiulești, Vladimir Bolea a avut un răspuns tranșant.

„Rusia este un risc pentru toată lumea civilizată”, a spus ministrul moldovean, calificând drept absurde justificările Moscovei pentru atacurile asupra Ucrainei.

Potrivit sursei citate, Vladimir Bolea a mai afirmat că acțiunile militare desfășurate de Rusia în apropierea Republicii Moldova, precum și incidentele privind survolarea spațiului aerian moldovenesc, au și o componentă de presiune psihologică asupra populației.

„Războiul a venit prea aproape de noi”, a declarat ministrul.

În Republica Moldova există două porturi în zona Giurgiulești. Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) este operat de o companie privată, în timp ce Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești se află în proprietatea statului.

În 2026, Portul Constanța a cumpărat operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, SRL Danube Logistics, consolidând legătura dintre infrastructura portuară de la Giurgiulești și cea de la Marea Neagră.

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