Kremlinul susține că s-a înțeles cu Trump în Alaska privind războiul din Ucraina. „Kievul a complicat totul”

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că, în cadrul summitului desfășurat anul trecut în Alaska între liderii Statelor Unite și ai Rusiei, a fost atins un „nivel de înțelegere” privind pașii necesari pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Potrivit oficialului rus, implementarea acestor planuri ar fi fost însă îngreunată de reacția Kievului.

Citat de presa de propagandă rusă, Ușakov a precizat că termenul de „acord” nu descrie cu exactitate discuțiile purtate la nivel înalt.

„Mulți folosesc cuvântul «înțelegeri». Eu aș spune mai degrabă că a existat o anumită înțelegere reciprocă privind ceea ce urma să facă fiecare parte în contextul reglementării conflictului ucrainean”, a afirmat acesta.

Oficialul de la Kremlin susține că partea americană și-ar fi asumat anumite obligații, însă s-ar fi lovit ulterior de dificultăți generate de poziția Ucrainei.

„Americanii au promis că își vor îndeplini partea lor din această înțelegere, dar s-au confruntat cu o serie de probleme care țin, în primul rând, de comportamentul și reacțiile Kievului la diferitele propuneri și demersuri venite din partea Washingtonului”, a declarat Ușakov.

Moscova acuză influența Europei

Consilierul lui Vladimir Putin consideră că sprijinul politic și militar oferit de statele europene Ucrainei a contribuit la consolidarea poziției Kievului în negocieri.

Potrivit acestuia, susținerea occidentală ar fi făcut ca autoritățile ucrainene să adopte o atitudine mai fermă și mai puțin dispusă la compromisuri.

„Kievul se bazează pe sprijinul Europei, iar acest lucru conferă poziției sale mai multă încăpățânare și mai multă negativitate”, a afirmat oficialul rus.

Controverse în jurul „spiritului Anchorage”

Declarațiile lui Ușakov vin în contextul discuțiilor privind așa-numitul „spirit Anchorage”, expresie folosită în ultimele luni de oficiali și comentatori ruși pentru a descrie presupuse înțelegeri informale dintre Moscova și Washington.

Potrivit unor surse ruse, conceptul ar fi inclus inclusiv retragerea trupelor ucrainene din anumite zone ale regiunii Donețk. Totuși, chiar Ușakov s-a distanțat anterior de această interpretare.

La rândul său, fostul președinte american Donald Trump a negat public că ar fi făcut promisiuni de acest tip liderului de la Kremlin.

Afirmațiile Moscovei nu au fost confirmate de partea americană și nici de autoritățile ucrainene, care au respins în repetate rânduri orice scenariu ce presupune cedări teritoriale în schimbul încetării ostilităților.