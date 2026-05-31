search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Kremlinul susține că s-a înțeles cu Trump în Alaska privind războiul din Ucraina. „Kievul a complicat totul”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că, în cadrul summitului desfășurat anul trecut în Alaska între liderii Statelor Unite și ai Rusiei, a fost atins un „nivel de înțelegere” privind pașii necesari pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Potrivit oficialului rus, implementarea acestor planuri ar fi fost însă îngreunată de reacția Kievului.

Vladimir Putin și Donald Trump, întâlnirea din Alaska/FOTO:AFP
Vladimir Putin și Donald Trump, întâlnirea din Alaska/FOTO:AFP

Citat de presa de propagandă rusă, Ușakov a precizat că termenul de „acord” nu descrie cu exactitate discuțiile purtate la nivel înalt.

„Mulți folosesc cuvântul «înțelegeri». Eu aș spune mai degrabă că a existat o anumită înțelegere reciprocă privind ceea ce urma să facă fiecare parte în contextul reglementării conflictului ucrainean”, a afirmat acesta.

Oficialul de la Kremlin susține că partea americană și-ar fi asumat anumite obligații, însă s-ar fi lovit ulterior de dificultăți generate de poziția Ucrainei.

„Americanii au promis că își vor îndeplini partea lor din această înțelegere, dar s-au confruntat cu o serie de probleme care țin, în primul rând, de comportamentul și reacțiile Kievului la diferitele propuneri și demersuri venite din partea Washingtonului”, a declarat Ușakov.

Moscova acuză influența Europei

Consilierul lui Vladimir Putin consideră că sprijinul politic și militar oferit de statele europene Ucrainei a contribuit la consolidarea poziției Kievului în negocieri.

Potrivit acestuia, susținerea occidentală ar fi făcut ca autoritățile ucrainene să adopte o atitudine mai fermă și mai puțin dispusă la compromisuri.

„Kievul se bazează pe sprijinul Europei, iar acest lucru conferă poziției sale mai multă încăpățânare și mai multă negativitate”, a afirmat oficialul rus.

Controverse în jurul „spiritului Anchorage”

Declarațiile lui Ușakov vin în contextul discuțiilor privind așa-numitul „spirit Anchorage”, expresie folosită în ultimele luni de oficiali și comentatori ruși pentru a descrie presupuse înțelegeri informale dintre Moscova și Washington.

Potrivit unor surse ruse, conceptul ar fi inclus inclusiv retragerea trupelor ucrainene din anumite zone ale regiunii Donețk. Totuși, chiar Ușakov s-a distanțat anterior de această interpretare.

La rândul său, fostul președinte american Donald Trump a negat public că ar fi făcut promisiuni de acest tip liderului de la Kremlin.

Afirmațiile Moscovei nu au fost confirmate de partea americană și nici de autoritățile ucrainene, care au respins în repetate rânduri orice scenariu ce presupune cedări teritoriale în schimbul încetării ostilităților.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare de 18,4 miliarde de euro, într-o singură zi
digi24.ro
image
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: “este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic”. Ce elemente au descoperit anchetatorii
gandul.ro
image
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
mediafax.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 17 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă majoritatea românilor într-o viață
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a publicat probele care arată că drona din Galați este rusească: „Fabricate în Federația Rusă”
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
digisport.ro
image
Tatăl băiețelului mort în Satu Mare, primele declarații despre tragedie: „A zis «mami» și a căzut ca secerat”
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
cancan.ro
image
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
În cât timp poate fi contestată decizia de pensionare. Ce probleme pot fi contestate în instanță
playtech.ro
image
Adelina Chivu a povestit cum a decurs prima întâlnire cu Cristi Chivu: ”Mi-am dat seama că am încurcat-o”
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
Ion Țiriac a urmărit-o din tribune pe Sorana Cîrstea la Roland Garros, iar sportiva l-a văzut și nu s-a ferit
digisport.ro
image
Cum influențează Luna Plină din 31 mai fiecare zodie în parte. Două semne vor avea parte de provocări majore
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A fost stabilită proveniența dronei care a lovit blocul din Galați. Imagini doveditoare prezentate de Nicușor Dan GALERIE FOTO
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu
click.ro
image
Florin Piersic a reacționat după ce a fost recreat din LEGO în finala Românii au talent 2026. Ce i-a transmis lui Albert Oprea: „Te aștept”
click.ro
image
Loredana Groza a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci: „Din același oraș s-au ridicat două stele”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
people silhouette touching moon jpg
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Bilic avertizează: fructul care ne îngrașă mai rău decât o face zahărul! Mulți români îl consumă zilnic vara
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex