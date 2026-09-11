Un adolescent de 15 ani a fost salvat în mod miraculos după ce a petrecut trei zile în apele înghețate ale Strâmtorii Bering, agățat de o barcă răsturnată. Fratele și verișorul său au murit încă din prima zi. Specialiștii spun că supraviețuirea lui a fost un adevărat miracol.

Tânărul a fost salvat din apele înghețate Foto: abcnews

Un adolescent de 15 ani a supraviețuit în mod miraculos timp de trei zile pe fundul unei bărci răsturnate, în apele înghețate ale Mării Bering, în apropiere de Alaska. El a fost reperat de echipajul unei nave, iar ulterior a fost salvat de Paza de Coastă. Fratele și vărul său, care se aflau împreună cu el în barcă, au murit. Trupurile lor au fost recuperate de la suprafața apei, în apropierea ambarcațiunii răsturnate. Specialiștii consideră că supraviețuirea adolescentului este un adevărat miracol, în condițiile în care șocul provocat de apa rece se poate instala în doar 10 minute. Puține persoane reușesc să supraviețuiască în asemenea condiții.

O călătorie cu barca care s-a transformat în coșmar

Incidentul a avut loc în apele înghețate ale Strâmtorii Bering, care separă Asia de America de Nord și, mai precis, Siberia de Alaska. Totul a început vineri, dis-de-dimineață, când doi frați și vărul lor au plecat la pescuit în Marea Bering. Cei trei, printre care și Parker, un adolescent de 15 ani, făceau parte din populația yupik, cel mai numeros grup de indigeni din Alaska.

Familia lor trăia din pescuitul comercial, astfel că tinerii plecau frecvent la pescuit cu năvoade, uneori pentru mai mult de 48 de ore. Expediția era condusă de Sidney, fratele mai mare al lui Parker, care avea doi copii. Alături de ei se afla și vărul lui Parker, tot adolescent. Sidney urma să-i inițieze pe cei doi în pescuitul comercial.

Cei trei s-au urcat într-o barcă ușoară de tip skiff, lungă de aproximativ 5,5 metri, și au plecat în larg de pe țărmul Insulei Sfântul Laurențiu. Ei locuiau în satul pescăresc Savoonga, aflat pe insulă, și trebuiau să se întoarcă sâmbătă, la ora 3:00 dimineața.

Vineri după-amiază, după o zi epuizantă de pescuit, plasele s-au prins în motorul bărcii. Cei trei au încercat să le desprindă, dar nu au reușit.

„Așa că au rămas pur și simplu acolo, iar mai târziu, spre sfârșitul nopții, vremea s-a înrăutățit și barca s-a răsturnat”, a declarat pentru NBC News Toolie Noongwook, membru al comunității yupik de pe Insula Sfântul Laurențiu.

Când barca s-a răsturnat, Sidney, fratele mai mare al lui Parker, a rămas prins sub ambarcațiune. Cei doi adolescenți au căzut în apă, dar au reușit să se cațere pe barca răsturnată. Parker a supraviețuit și datorită vestei de salvare pe care Sidney i-o dăduse înainte de răsturnarea ambarcațiunii.

Trei zile fără apă și mâncare, alături de cadavre

Sidney, fratele mai mare al lui Parker, a murit primul. S-a înecat în timp ce încerca să iasă de sub barcă. Parker și vărul său au supraviețuit inițial, după ce au reușit să se cațere pe ambarcațiunea răsturnată. Cei doi au rămas naufragiați în larg, la peste șapte kilometri de țărmul Insulei Sfântul Laurențiu.

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În timpul nopții, temperaturile au scăzut dramatic, iar vărul lui Parker a intrat în panică. A sărit în apă și a încercat să înoate, crezând că ar putea ajunge la mal.

„Celălalt membru al echipajului, vărul nostru, a început să intre în panică și a sărit din barcă. A înotat doar între 1,5 și 1,8 metri și, din păcate, s-a înecat”, a declarat Toolie Noongwook pentru NBC News.

Parker a rezistat trei zile fără apă sau hrană, la temperaturi sub zero grade Celsius. Rudele sale povestesc că s-a rugat tot timpul. Timp de aproape 24 de ore, adolescentul a ținut lângă el trupurile fratelui și vărului său, care ieșiseră la suprafață, sperând că aceștia mai puteau fi salvați. Frigul și deshidratarea severă l-au obligat în cele din urmă să le dea drumul.

O salvare miraculoasă

Adolescentul a fost localizat luni, 7 septembrie, în jurul orei 15:00, și salvat de echipajul navei Northwest Explorer. Parker fusese dat dispărut sâmbătă, după ce nu s-a mai întors acasă. Rudele sale au alertat Paza de Coastă, convinse că se întâmplase ceva grav, mai ales că Sidney, fratele lui mai mare, era un navigator și un pescar experimentat.

Căutările au fost îngreunate, iar apoi suspendate din cauza ceții și a vremii nefavorabile. Acestea au fost reluate abia luni, deși condițiile meteorologice rămăseseră dificile. Faptul că echipajul navei Northwest Explorer l-a observat pe adolescent, în condiții de vizibilitate extrem de redusă, a fost considerat un miracol. Mai mult, exista riscul ca nava să lovească barca răsturnată și să o scufunde cu totul.

Băiatul era deshidratat și aproape de hipotermie. Specialiștii spun că supraviețuirea sa în apele reci a fost un miracol.

Aproximativ 20% dintre victime pot muri în primul minut de la contactul cu apa rece, din cauza șocului termic. Supraviețuirea depinde în mare măsură de purtarea unei veste de salvare sau a unui costum de imersie. Contactul cu apa foarte rece, în special la temperaturi sub 10°C, poate declanșa un reflex involuntar de inspirație bruscă. Dacă persoana nu poartă vestă de salvare, poate inhala apă și se poate îneca imediat. Cei care reușesc să-și controleze respirația în primul minut pot depăși etapa inițială a șocului.

În următoarele 10 minute poate apărea incapacitatea neuromusculară. În apele reci din Alaska, membrele își pot pierde rapid forța și coordonarea, uneori în numai 3-10 minute. Chiar și înotătorii experimentați pot ajunge în imposibilitatea de a mai înota eficient. Fără un dispozitiv de flotabilitate care să-i mențină la suprafață, aceștia se pot scufunda. Acest fenomen ar putea explica de ce vărul lui Parker s-a înecat după ce a înotat doar aproximativ 1,8 metri.

Chiar și în afara apei, pe o barcă răsturnată, așa cum se afla Parker, hipotermia se poate instala rapid, mai ales în timpul nopții. În cazurile grave, aceasta poate provoca stop cardiac.

După trei zile petrecute în asemenea condiții, șansele de supraviețuire ale lui Parker erau extrem de reduse. Tocmai de aceea, salvarea sa a fost considerată un miracol.