 Ce a schimbat Gheorghe Hagi la națională. Ionuț Radu: „Ne motivează pe zi ce trece” | adevarul.ro
search
Marți, 22 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ce a schimbat Gheorghe Hagi la națională. Ionuț Radu: „Ne motivează pe zi ce trece”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ionuț Radu, portarul echipei naționale de fotbal a României, consideră că „tricolorii” trebuie să lase în urmă ratarea calificării la Cupa Mondială și să privească partida cu Suedia ca pe un nou început.

Gică Hagi și staff-ul lui au început munca la Mogoșoaia
Gică Hagi și staff-ul lui au început munca la Mogoșoaia Foto: Sportpictures

„Cred că avem nevoie de încredere, să avem încredere în noi și să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat. Vă dați seama că pentru noi a fost o dezamăgire foarte mare când nu am reușit să ne calificăm la Mondial, dar trebuie să închidem capitolul acesta acum”, a declarat Ionuț Radu, luni seara, la Mogoșoaia, potrivit Agerpres.

Portarul formației Celta Vigo este convins că naționala României are suficientă valoare pentru a obține rezultate bune în noua ediție a Ligii Națiunilor. „Trebuie să o luăm ca și cum ar fi un nou început pentru noi. Trebuie să avem încredere, pentru că această echipă are foarte multă calitate. Cel mai important este că suntem un grup foarte unit, deoarece ne cunoaștem cu toții, iar unii dintre noi sunt împreună de foarte mult timp”, a explicat el.

Gheorghe Hagi, sursă de motivație pentru jucători

Ionuț Radu a vorbit și despre colaborarea cu noul selecționer, Gheorghe Hagi, despre care spune că reprezintă o sursă suplimentară de motivație pentru jucătorii naționalei. „Pentru noi, ca jucători, este o onoare enormă să ne întâlnim cu o legendă atât de mare a României. Îl urmăm în tot ceea ce ne cere și sperăm să putem să-l mulțumim din punct de vedere sportiv”, a afirmat portarul.

Influența lui Hagi se simte deja în cantonamentul de la Mogoșoaia, susține internaționalul român. „Este un impuls și pentru noi, ca jucători, și ne motivează pe zi ce trece. În fiecare zi avem câteva fraze puse acolo, pe perete, la care ne uităm și care ne motivează. Vă dați seama că este important”, a adăugat Radu.

„Trebuie să aducem o bucurie țării”

Portarul celor de la Celta Vigo a subliniat că responsabilitatea pentru rezultatele echipei naționale aparține întregului grup. El speră ca România să le ofere din nou motive de bucurie suporterilor. „Este o plăcere și o onoare pentru mine să vin la echipa națională. Responsabilitatea este a grupului, pentru că trebuie să aducem o bucurie țării și suporterilor”, a spus Ionuț Radu.

Ionuț Radu e titular în poarta României
Ionuț Radu e titular în poarta României Foto: Profimedia

„Începând de la meciul cu Suedia, este o responsabilitate de grup, pentru că suntem o echipă și, automat, plăcerea devine responsabilitate”, a continuat goalkeeperul.

În privința adversarei de vineri, Radu a recunoscut valoarea fotbaliștilor suedezi, dar susține că România trebuie să se concentreze în primul rând asupra propriului joc. „Majoritatea jucătorilor Suediei evoluează la un nivel foarte înalt. Noi trebuie să ne facem jocul, să intrăm cu încredere, să jucăm ceea ce știm și va fi bine”, a mai declarat el.

România va întâlni Suedia vineri, 25 septembrie, de la ora 21.45, pe Strawberry Arena din Solna, în primul meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. „Tricolorii” vor disputa alte trei partide într-un interval de numai zece zile: cu Bosnia-Herțegovina, pe 28 septembrie, pe Arena Națională, fără spectatori, cu Polonia, pe 2 octombrie, la Varșovia, și din nou cu Suedia, pe 5 octombrie, la București.

Meciurile naționalei vor fi transmise în direct pe Antena 1.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce spune Băsescu despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază ceva. Parcă ar fi ordonat”
digi24.ro
image
Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are
stirileprotv.ro
image
Medicina legală îl „parchează” cu forța pe procurorul pistolar Bucurică la psihiatrie după episodul violent din Ribița. Ce au cerut procurorii și ce a stabilit instanța
gandul.ro
image
Nicușor Dan, mesaj BOMBĂ pentru susținătorii lui Georgescu
mediafax.ro
image
Alex Musi, răspuns genial despre Danny Armstrong: în ce limbă înjură scoțianul de la Dinamo
fanatik.ro
image
Ionel Rusen, partener de afaceri cu familia unui fost inculpat în dosarul pesedistului Toni Greblă, acuzat pentru cumpărare de influență. De ce au fost achitați de instanță
libertatea.ro
image
Ce spune Nicușor Dan după reținerea lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
gsp.ro
image
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
digisport.ro
image
Dani Leș nu s-a uitat la bani pentru majoratul fiului său. Cadoul de 120.000 de euro primit de Deyan
click.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Cât câștigă o tânără ca bonă de noapte pentru bebeluși. Are un program de 12 ore
observatornews.ro
image
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau
cancan.ro
image
Siegfried Mureșan, anunț vital despre creșterea pensiilor. Nu sunt veștile așteptate de pensionari
newsweek.ro
image
Moştenitorul imperiului de miliarde al lui Ion Țiriac a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „Îți datorez viața mea”
prosport.ro
image
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus
playtech.ro
image
Mitică Dragomir, după anunțul revenirii lui Reghecampf la FCSB: „Nu termină în primele 10 locuri”
fanatik.ro
image
Cancelarul Germaniei a făcut aceeași greșeală ca PSD-ul lui Grindeanu și a pierdut un nou rând de alegeri regionale: „Oamenii vor alege mereu originalul”
ziare.com
image
”Trebuie să spun asta”. Nu s-a ferit de cuvinte și a stârnit o ”avalanșă”: ”Să-i zică cineva” / ”Nu știa că e în direct?”
digisport.ro
image
Cauza morții lui Presley Gerber. Ce suspectează poliția și ce au descoperit anchetatorii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a cucerit audienţa în SUA. Avem imaginile
romaniatv.net
image
Horoscop 22 septembrie 2026. Ziua aduce o schimbare pe care puțini o văd venind! Bani pentru unele zodii și vești surprinzătoare
mediaflux.ro
image
VIDEO | Au executat dansul lui Hagi din 1994: „El a venit cu ideea”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu, speriată de gestul lui Călin Șerban: „Să nu mă ceri de nevastă”
click.ro
image
Cauza morții lui Presley Gerber. Ce suspectează poliția și ce au descoperit anchetatorii
click.ro
image
Dani Leș nu s-a uitat la bani pentru majoratul fiului său. Cadoul de 120.000 de euro primit de Deyan
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
cindy crawford tiktok png
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Papucii din cauciuc purtați pe stradă, motiv de controverse: „O hipstereală pretențioasă și prostească”
image
Anca Țurcașiu, speriată de gestul lui Călin Șerban: „Să nu mă ceri de nevastă”

OK! Magazine

image
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces