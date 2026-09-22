Ce a schimbat Gheorghe Hagi la națională. Ionuț Radu: „Ne motivează pe zi ce trece”

Ionuț Radu, portarul echipei naționale de fotbal a României, consideră că „tricolorii” trebuie să lase în urmă ratarea calificării la Cupa Mondială și să privească partida cu Suedia ca pe un nou început.

Gică Hagi și staff-ul lui au început munca la Mogoșoaia Foto: Sportpictures

„Cred că avem nevoie de încredere, să avem încredere în noi și să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat. Vă dați seama că pentru noi a fost o dezamăgire foarte mare când nu am reușit să ne calificăm la Mondial, dar trebuie să închidem capitolul acesta acum”, a declarat Ionuț Radu, luni seara, la Mogoșoaia, potrivit Agerpres.

Portarul formației Celta Vigo este convins că naționala României are suficientă valoare pentru a obține rezultate bune în noua ediție a Ligii Națiunilor. „Trebuie să o luăm ca și cum ar fi un nou început pentru noi. Trebuie să avem încredere, pentru că această echipă are foarte multă calitate. Cel mai important este că suntem un grup foarte unit, deoarece ne cunoaștem cu toții, iar unii dintre noi sunt împreună de foarte mult timp”, a explicat el.

Gheorghe Hagi, sursă de motivație pentru jucători

Ionuț Radu a vorbit și despre colaborarea cu noul selecționer, Gheorghe Hagi, despre care spune că reprezintă o sursă suplimentară de motivație pentru jucătorii naționalei. „Pentru noi, ca jucători, este o onoare enormă să ne întâlnim cu o legendă atât de mare a României. Îl urmăm în tot ceea ce ne cere și sperăm să putem să-l mulțumim din punct de vedere sportiv”, a afirmat portarul.

Influența lui Hagi se simte deja în cantonamentul de la Mogoșoaia, susține internaționalul român. „Este un impuls și pentru noi, ca jucători, și ne motivează pe zi ce trece. În fiecare zi avem câteva fraze puse acolo, pe perete, la care ne uităm și care ne motivează. Vă dați seama că este important”, a adăugat Radu.

„Trebuie să aducem o bucurie țării”

Portarul celor de la Celta Vigo a subliniat că responsabilitatea pentru rezultatele echipei naționale aparține întregului grup. El speră ca România să le ofere din nou motive de bucurie suporterilor. „Este o plăcere și o onoare pentru mine să vin la echipa națională. Responsabilitatea este a grupului, pentru că trebuie să aducem o bucurie țării și suporterilor”, a spus Ionuț Radu.

Ionuț Radu e titular în poarta României Foto: Profimedia

„Începând de la meciul cu Suedia, este o responsabilitate de grup, pentru că suntem o echipă și, automat, plăcerea devine responsabilitate”, a continuat goalkeeperul.

În privința adversarei de vineri, Radu a recunoscut valoarea fotbaliștilor suedezi, dar susține că România trebuie să se concentreze în primul rând asupra propriului joc. „Majoritatea jucătorilor Suediei evoluează la un nivel foarte înalt. Noi trebuie să ne facem jocul, să intrăm cu încredere, să jucăm ceea ce știm și va fi bine”, a mai declarat el.

România va întâlni Suedia vineri, 25 septembrie, de la ora 21.45, pe Strawberry Arena din Solna, în primul meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. „Tricolorii” vor disputa alte trei partide într-un interval de numai zece zile: cu Bosnia-Herțegovina, pe 28 septembrie, pe Arena Națională, fără spectatori, cu Polonia, pe 2 octombrie, la Varșovia, și din nou cu Suedia, pe 5 octombrie, la București.

Meciurile naționalei vor fi transmise în direct pe Antena 1.