 Controverse în Alaska: Iahtul de 300 de milioane a lui Zuckerberg ar fi refuzat să ajute o barcă rămasă fără combustibil în larg | adevarul.ro
search
Luni, 10 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Controverse în Alaska: Iahtul de 300 de milioane a lui Zuckerberg ar fi refuzat să ajute o barcă rămasă fără combustibil în larg

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Iahtul de lux al lui Mark Zuckerberg, evaluat la aproximativ 300 de milioane de dolari, a ajuns în centrul unei controverse în Alaska, după ce o ambarcațiune de mici dimensiuni, rămasă fără combustibil, a avut nevoie de ajutor. Nava miliardarului, „Launchpad”, se afla mai aproape de barca aflată în dificultate decât vasul care a intervenit în cele din urmă.

Iahtul de 300 de milioane a lui Zuckerberg ar fi refuzat să ajute o barcă.
Iahtul de 300 de milioane a lui Zuckerberg ar fi refuzat să ajute o barcă.

Incidentul a avut loc în apele din sud-estul Alaskăi, între Petersburg și Juneau. O barcă de aproximativ 6,4 metri a rămas fără combustibil, iar echipajul a solicitat ajutorul. Garda de Coastă americană a stabilit însă că ambarcațiunea nu se afla într-o situație de pericol imediat și a transmis ulterior un apel general către navele din zonă pentru acordarea de asistență, notează New York Post. 

Datele de urmărire a navelor indică faptul că „Launchpad”, superiahtul de 387 de picioare al lui Zuckerberg, se afla mai aproape de barca rămasă fără combustibil. În schimb, vasul de croazieră „Wilderness Legacy”, operat de UnCruise Adventures, a schimbat ruta și a mers să ajute. Echipajul acestuia a remorcat barca până într-o zonă sigură din Farragut Bay, iar toate persoanele implicate au fost în siguranță.

Potrivit unui pasager de pe „Wilderness Legacy”, căpitanul vasului le-ar fi spus turiștilor că iahtul lui Zuckerberg fusese mai aproape, dar nu răspunsese solicitării de ajutor. Anunțul ar fi fost primit cu huiduieli de pasageri. Totuși, reprezentantul lui Mark Zuckerberg a oferit o altă explicație: miliardarul și familia sa nu se aflau la bord, iar echipajul „Launchpad” opera pe un alt canal radio. Când membrii echipajului au verificat comunicarea Gărzii de Coastă, operațiunea de salvare era deja în desfășurare.

Astfel, nu există în acest moment dovezi că Zuckerberg ar fi ordonat echipajului să nu intervină. Controversa vizează însă faptul că superiahtul se afla în apropierea ambarcațiunii, în timp ce o altă navă a făcut în cele din urmă deplasarea pentru a-i ajuta pe cei rămași fără combustibil.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Irina Begu s-a căsătorit discret cu antrenorul său. Detalii inedite despre relația lor secretă
digi24.ro
image
Dunărea rămâne la un debit minim istoric. Când ar putea fi înregistrate creșteri importante la intrarea în România
stirileprotv.ro
image
Fostul preot Ciprian Mega și-a construit ilegal propria biserică și a sfințit-o împreună cu un mitropolit din Uganda. Mega a fost exclus anul trecut din Biserică, acuzat că „slujește altor interese decât ale Bisericii și ale Țării”, întors de la Moscova
gandul.ro
image
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
mediafax.ro
image
Daniel Bîrligea, ultimele detalii despre ofertele primite de FCSB. „Am vorbit cu impresarul lui”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Zece troițe istorice din Șcheii Brașovului, vechi de sute de ani, restaurate cu fonduri europene de aproape două milioane de euro
libertatea.ro
image
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova
digi24.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Gigi Becali i-a decis viitorul lui MM Stoica! ”Astăzi i-am spus și lui” / ”A venit la mine și a început să plângă”
digisport.ro
image
Jennifer Aniston și Brad Pitt, din nou apropiați! Foștii soți iau masa împreună și se vizitează constant
click.ro
image
"Dacă Rusia ocupă statele baltice, a doua zi venim aici". Unde este Wamani, locul unde miliardarii se pregătesc pentru apocalipsă
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro
observatornews.ro
image
Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: 'Jecmăneală totală!'
cancan.ro
image
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
newsweek.ro
image
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
prosport.ro
image
Noua rovinietă electronică intră în vigoare pe 31 august. Ce se schimbă pentru șoferi și cum va fi calculată taxa
playtech.ro
image
Dezvăluiri incredibile de la CFR Cluj. „N-au una de-un leu în club!”. Câți bani a cerut demisul Folha. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
La 11 ani de când a înjurat-o și a dat-o afară pe Eva Carneiro, Jose Mourinho i-a lăsat pe toți "mască"
digisport.ro
image
Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting. De ce spune actrița că nu este un om al festivalurilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux a Valeriei Lungu. Influencerița și iubitul ei au ridicat casa de la zero. Au investit o avere în ea, dar fiecare bănuț a meritat. E mai ceva ca în filme! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sute de mii de români și-au primit deja banii de pensii private din Pilonul 2! Câștigul generat este uriaș
mediaflux.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi”
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Alexandra Stan a născut! Artista a devenit mamă pentru prima dată
click.ro
image
Alina Pușcău, primele semne, pe când încă nu știa că are cancer! Se topea pe picioare la filmările pentru „Poftiți pe la noi”
click.ro
image
Șoferul ambulanței atacate la Cluj, operat din nou. Medicii nu pot spune încă dacă își va recăpăta vederea. Ce cer sindicaliștii
click.ro
Prințesa Diana sursa GettyImages jpg
Înnebunită după un magnat căsătorit, Prinţesa Diana îl agasa cu telefoane anonime. Psihiatrii spun că o făcea din prea multă singurătate
okmagazine.ro
Margaret Whigham foto profimedia 0117034508 jpg
Ducesa recunoscută doar după perlele ei într-o imagine nud cu un bărbat misterios: scandalul care a zguduit Marea Britanie
okmagazine.ro
Resturile avionului Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 (© Miklós Telegdi / Azopan CC BY-NC-ND 4.0)
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Anghel și fiul ei, Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea
image
Alexandra Stan a născut! Artista a devenit mamă pentru prima dată

OK! Magazine

image
Ducesa recunoscută doar după perlele ei într-o imagine nud cu un bărbat misterios: scandalul care a zguduit Marea Britanie