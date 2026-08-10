Controverse în Alaska: Iahtul de 300 de milioane a lui Zuckerberg ar fi refuzat să ajute o barcă rămasă fără combustibil în larg

Iahtul de lux al lui Mark Zuckerberg, evaluat la aproximativ 300 de milioane de dolari, a ajuns în centrul unei controverse în Alaska, după ce o ambarcațiune de mici dimensiuni, rămasă fără combustibil, a avut nevoie de ajutor. Nava miliardarului, „Launchpad”, se afla mai aproape de barca aflată în dificultate decât vasul care a intervenit în cele din urmă.

Incidentul a avut loc în apele din sud-estul Alaskăi, între Petersburg și Juneau. O barcă de aproximativ 6,4 metri a rămas fără combustibil, iar echipajul a solicitat ajutorul. Garda de Coastă americană a stabilit însă că ambarcațiunea nu se afla într-o situație de pericol imediat și a transmis ulterior un apel general către navele din zonă pentru acordarea de asistență, notează New York Post.

Datele de urmărire a navelor indică faptul că „Launchpad”, superiahtul de 387 de picioare al lui Zuckerberg, se afla mai aproape de barca rămasă fără combustibil. În schimb, vasul de croazieră „Wilderness Legacy”, operat de UnCruise Adventures, a schimbat ruta și a mers să ajute. Echipajul acestuia a remorcat barca până într-o zonă sigură din Farragut Bay, iar toate persoanele implicate au fost în siguranță.

Potrivit unui pasager de pe „Wilderness Legacy”, căpitanul vasului le-ar fi spus turiștilor că iahtul lui Zuckerberg fusese mai aproape, dar nu răspunsese solicitării de ajutor. Anunțul ar fi fost primit cu huiduieli de pasageri. Totuși, reprezentantul lui Mark Zuckerberg a oferit o altă explicație: miliardarul și familia sa nu se aflau la bord, iar echipajul „Launchpad” opera pe un alt canal radio. Când membrii echipajului au verificat comunicarea Gărzii de Coastă, operațiunea de salvare era deja în desfășurare.

Astfel, nu există în acest moment dovezi că Zuckerberg ar fi ordonat echipajului să nu intervină. Controversa vizează însă faptul că superiahtul se afla în apropierea ambarcațiunii, în timp ce o altă navă a făcut în cele din urmă deplasarea pentru a-i ajuta pe cei rămași fără combustibil.