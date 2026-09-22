 Plata avansului pentru un apartament în construcție: ce trebuie verificat înainte de semnare | adevarul.ro
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Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00
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Plata avansului pentru un apartament în construcție: ce trebuie verificat înainte de semnare

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Cumpărarea unui apartament aflat încă în construcție presupune, de regulă, plata unui avans înainte ca locuința să existe în forma finală. Tocmai de aceea, verificările juridice trebuie făcute înainte de transferul banilor, nu după apariția unei probleme.

apartament, foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Primul document esențial este extrasul de carte funciară. Acesta trebuie să arate cine deține terenul pe care se construiește și dacă dezvoltatorul are dreptul să promită vânzarea apartamentului. Este important să fie verificate eventualele ipoteci, sechestre, litigii, interdicții de înstrăinare sau alte sarcini. Existența unei ipoteci nu înseamnă automat că tranzacția este imposibilă, dar impune clarificarea modului în care apartamentul va fi eliberat de această sarcină la momentul vânzării finale.

Pentru locuințele viitoare, cartea funciară trebuie să permită identificarea concretă a unității promise: apartamentul, etajul, suprafața, cota din părțile comune și, după caz, locul de parcare sau boxa. De asemenea, trebuie verificat dacă autorizația de construire este menționată în cartea funciară și dacă promisiunea de vânzare va fi înscrisă acolo. Această înscriere oferă transparență și reduce riscul ca aceeași locuință să fie promisă mai multor cumpărători.

Promisiunea de vânzare nu transferă, prin ea însăși, proprietatea. Ea stabilește obligația dezvoltatorului de a vinde și a cumpărătorului de a cumpăra ulterior, în condițiile convenite. De aceea, documentul trebuie să descrie exact apartamentul, prețul total, inclusiv regimul TVA, suma avansului și calendarul plăților.

La fel de importante sunt termenele: data finalizării construcției, data predării, termenul pentru semnarea contractului final și consecințele întârzierii. Evitați formulele vagi, precum „în funcție de stadiul lucrărilor” sau „cu posibilitatea prelungirii”, dacă nu prevăd limite clare.

Contractul trebuie să precizeze și unde ajunge avansul. Pentru proiectele noi, banii plătiți ca avans trebuie gestionați într-un cont distinct, destinat dezvoltării proiectului. Verificați ca plata să fie făcută exclusiv prin transfer bancar, cu o explicație clară a destinației sale.

În final, citiți cu atenție clauzele despre modificarea suprafeței, amplasamentului, prețului sau termenelor. Un contract echilibrat nu îi permite dezvoltatorului să schimbe unilateral elementele esențiale ale apartamentului și prevede limpede cum se restituie avansul dacă tranzacția nu se finalizează.

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