Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Alertă privind riscul de tsunami în Alaska. Un semnal de alarmă pentru croaziere, pe fondul retragerii ghețarilor

Un val uriaș, de 481 de metri, generat în anul 2025 într-un fiord din Alaska trasează un semnal de alarmă clar asupra pericolelor la care sunt expuse navele de croazieră, pe măsură ce ghețarii se retrag din cauza crizei climatice, avertizează un nou studiu.

Navă de croazieră în fiordul Tracy Arm/FOTO:X

Cercetătorii au stabilit că valul masiv a fost declanșat de o alunecare de teren, asociată schimbărilor climatice, în fiordul Tracy Arm, o destinație frecventată de vasele de croazieră.

Evenimentul, despre care specialiștii spun că a fost "la un pas de dezastru", s-a produs pe 10 august 2025, la ora locală 5:26. O cantitate enormă de rocă s-a prăbușit vertical pe aproximativ un kilometru, de pe versantul ghețarului South Sawyer, direct în fiordul îngust și lung de 48 de kilometri. Rezultatul: un tsunami cu o înălțime de 481 de metri – depășind cu mult înălțimea Turnului Eiffel (330 de metri).

Deși nu s-au înregistrat victime, datorită orei matinale la care s-a produs alunecarea, zona este străbătută zilnic de circa trei vase de croazieră și numeroase alte ambarcațiuni. Cu doar câteva ore mai târziu, un vas de croazieră turistică și o ambarcațiune National Geographic, fiecare putând transporta peste 100 de pasageri, urmau să intre în fiord. Cu o zi înainte, două vase cu mii de pasageri vizitaseră deja regiunea.

Cercetătorii subliniază că retragerea accelerată a ghețarilor, cauzată de criza climatică, face ca astfel de alunecări să fie tot mai probabile. Fără această retragere rapidă, alunecarea "fie s-ar fi prăbușit în întregime pe gheață, fie nici nu s-ar fi produs", notează autorii studiului, publicat în revista Science.

Cutremurul seismic generat de alunecare a fost echivalentul unuia cu magnitudinea 5,4. Iar unda stată (seiche) provocată de tsunami a persistat timp de 36 de ore în apele fiordului.

Există mărturii ale efectelor la mare distanță: un grup de caiaciști, campând pe Harbor Island, la aproximativ 55 de kilometri depărtare, a văzut apa năvălindu-le peste cort și luându-le un caiac și alte echipamente. La 50 de kilometri distanță, un martor aflat la bordul unei ambarcațiuni cu motor a observat un val de 2-2,5 metri apropiindu-se de țărm, urmat de un alt val de circa un metru.

Riscul este în creștere nu doar în Alaska, ci în întrega Arctică. În ultimul deceniu, au mai avut loc alte evenimente similare: un tsunami de 18-55 de metri în 2024 în Parcul Național Kenai Fjords, și un altul de 193 de metri în 2015 în fiordul Taan.

Cercetătorii cer măsuri urgente de reducere a riscului: monitorizarea sistematică a versanților instabili, scenarii realiste de modelare a tsunamiturilor și protejarea comunităților locale, turiștilor și infrastructurii critice.

"Fiordurile devin tot mai vizitate de vasele de croazieră, iar schimbările climatice fac astfel de evenimente mai probabile – acest avertisment aproape ratat evidențiază un risc în creștere", concluzionează autorii raportului.

