Video Un șofer de TIR și-a filmat ultimele secunde înainte de moarte. „Se vede clar că el nu a avut nicio vină”

Un șofer mexican, cunoscut de colegi drept „10-28 Șopârla”, a murit într-un accident violent între două camioane pe șoseaua Libramiento Poniente din statul Aguascalientes. Imaginile surprinse de camera de bord a camionului său arată momentul impactului și dovedesc cine a fost vinovatul.

Agustín Rodríguez Mireles, poreclit „10-28 Șopârla”, conducea duminică, 28 septembrie, un camion Kenworth albastru cu remorcă frigorifică aparținând companiei González Trucking. Pe sens opus, un alt TIR - un Freightliner roșu al firmei Autotransportes Segovias – circula cu viteză mare în direcția nord.

Într-o clipă, șoferul camionului roșu a pierdut controlul și a intrat pe contrasens, izbind frontal camionul condus de Mireles. Impactul a fost devastator: „10-28 Șopârla” a murit pe loc, în timp ce șoferul vinovat a scăpat nevătămat.

Imaginile surprinse de camera de bord din cabina lui Mireles arată ultimele sale momente. În înregistrare se observă cum acesta conduce liniștit, ascultând o melodie a formației Los Tigres del Norte, când remorca celuilalt camion pătrunde brusc pe banda sa. Înainte de coliziune, se aude doar cum șoferul spune „oops”, apoi imaginea se zdruncină violent în timp ce camionul se răstoarnă.

Familia victimei a făcut publică înregistrarea

Inițial, șoferul care a supraviețuit susținea că Mireles ar fi provocat accidentul. Totuși, filmarea descoperită în cabina victimei l-a contrazis.

„Acest video aparține colegului de la González Trucking care a murit duminică pe Libramiento Poniente. Se vede clar că el nu a avut nicio vină”, au transmis apropiații lui Mireles, potrivit publicație El Heraldo de Mexico.

Înregistrarea a fost făcută publică pe rețelele sociale și distribuită inclusiv de jurnalistul José Luis Morales, realizator al emisiunii JLMNoticias la radioul La Mexicana 91.3 FM.

Accidentele rutiere, o problemă majoră în Mexic

Tragedia readuce în atenție problema siguranței pe drumurile din Mexic, unde, potrivit presei locale, aproximativ 15.000 de persoane își pierd viața anual în accidente rutiere.

Șoferii de TIR sunt implicați frecvent în astfel de evenimente, cauzate de viteza excesivă, drumurile deteriorate, oboseala la volan și întreținerea precară a vehiculelor.

Un alt accident grav a avut loc pe 13 septembrie 2025, când un camion-cisternă care transporta 50.000 de litri de gaz a explodat în Ciudad de México, provocând moartea a 21 de persoane și rănirea altor 27. Ancheta preliminară a arătat că viteza excesivă a fost cauza principală.

Autoritățile mexicane au promis introducerea unor reglementări mai stricte pentru transportul vehiculelor grele, în special a celor care transportă combustibil, și controale mai riguroase pentru a preveni astfel de tragedii.