Accident grav între două TIR-uri pe Drumul Expres Craiova–Pitești. Traficul a fost complet blocat

Două TIR-uri încărcate cu alimente s-au ciocnit pe Drumul Expres Craiova–Pitești (DEX 12), în zona localității Negreni, județul Olt. Circulația rutieră a fost complet oprită marți, iar autoritățile estimează că va mai dura câteva ore.

Traficul a fost deviat pe DN 65, iar polițiștii estimează reluarea circulației în aproximativ patru ore.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DEX 12, la kilometrul 78, în zona localității Negreni, județul Olt, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autocamioane, fără victime. Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Pitești, fiind deviată pe DN 65”, au transmis autoritățile.

La fața locului intervin echipaje de poliție și reprezentanți ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova pentru curățarea șoselei și redeschiderea traficului.

Din primele informații, accidentul nu s-a soldat cu victime. Autoritățile au deschis dosar penal, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili cauzele coliziunii.