Panică și răniți la bordul unui zbor Ryanair. Martorii spun că au văzut un avion de vânătoare venind din sens opus, care ar fi produs turbulenţe. „Am plonjat și am fost aruncați din scaune”

Un zbor Ryanair a fost nevoit să revină de urgență din cauza unor turbulențe puternice, în timpul cărora pasagerii au raportat prezența unui avion de vânătoare în apropiere şi mai multe persoane au fost rănite.

Un avion al companiei Ryanair, care efectua duminică, 28 decembrie, zborul FR1121 pe ruta Birmingham - Tenerife, a fost nevoit să se întoarcă la aeroportul de plecare după ce a întâmpinat turbulențe severe la altitudinea de 35.000 de picioare, deasupra regiunii Bretania, în Franța, potrivit Birmingham Live.

Incidentul a provocat panică la bord, iar mai mulți pasageri au suferit răni și au primit îngrijiri medicale. O pasageră de 33 de ani din Lichfield, care a dorit să rămână anonimă, a descris experiența ca fiind „ca într-un film de groază”.

„Zburam liniștiți, apoi, dintr-odată, avionul s-a smucit extrem de rapid spre stânga și apoi spre dreapta”, a declarat ea, precizând că mișcările bruște au fost urmate de o coborâre abruptă, iar unii pasageri au fost aruncaţi din scaune.

„S-a simțit ca o pierdere a controlului, apoi am plonjat și am fost aruncați din scaune. Eu am scăpat fără răni fizice, dar impactul psihic pe care l-a avut asupra mea este îngrozitor”, a spus ea.

Femeia a adăugat că alți pasageri i-ar fi spus că au observat un avion de vânătoare trecând pe lângă aeronavă chiar înainte de producerea turbulențelor: „Cum să nu fie detectate alte aeronave în zonă de radarul avionului? Nu are sens. Cine știe – dar eu aș vrea răspunsuri reale, pentru că m-a traumatizat”.

Potrivit relatărilor, turbulențele s-au produs în timp ce personalul de bord servea pasagerii şi mai multe persoane au suferit răni după ce au fost lovite de căruciorul pe care erau transportate produsele.

Aeronava a transmis semnalul de urgență 7700 și a coborât până la nivelul de zbor 100, aproximativ 10.000 de picioare (3.000 de metri), înainte de a reveni spre Birmingham.

Un pasager a declarat că pilotul ar fi spus că avionul a intrat „în turbulența altui avion, care era la 7 mile în față”.

„Trei pasageri cu care am vorbit au spus că au văzut un avion de vânătoare venind din sens opus, chiar înainte ca avionul să se răsucească la 45 de grade și să cadă, iar pasagerii să fie ridicați din scaune și să se lovească la cap. O doamnă a luat în plin căruciorul de servire în mână și a avut nevoie de îngrijiri medicale” , a relatat un alt martor.

Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din Birmingham la aproximativ o oră și 32 de minute după decolare și a fost poziționat într-o zonă izolată pentru a permite intervenția echipajelor medicale.

Compania Ryanair a transmis că zborul „s-a întors la Birmingham la scurt timp după decolare din cauza turbulențelor”, subliniind că aeronava „a aterizat normal” și că „un număr mic de pasageri” a primit îngrijiri medicale după debarcare, fără a preciza însă numărul exact al răniţilor.