Accident violent în Iași: momentul în care un șofer băut intră pe contrasens într-o mașină cu 4 copii

Șapte persoane, printre care patru copii, au fost rănite într-un accident grav produs în comuna Erbiceni, județul Iași. Șoferul vinovat, un tânăr de 25 de ani, a urcat băut la volan și a intrat pe contrasens, izbindu-se violent de o altă mașină.

Sursă video: BZI

Accidentul s-a produs în jurul orei 21:30 a serii de marţi, 30 septembrie, pe raza comunei Erişani din judeţul Iaşi, unde două autoturisme s-au ciocnit frontal pe drumul județean 281. Impactul a fost atât de puternic, încât șapte persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se patru copii cu vârste între 3 și 16 ani, notează BZI.

După un apel la 112 în care a fost anunţat accidentul, la faţa locului au intervenit forțe impresionante: o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare, două echipaje SMURD, precum și ambulanțe ale Serviciului Județean Iași, inclusiv una cu medic. În total, 14 pompieri au acționat pentru salvarea victimelor.

Potrivit unui comunicat al IPJ Iaşi, un bărbat a rămas prins în autoturism, fiind descarcerat de pompieri şi preluat imediat de echipajele medicale. Celelalte victime au reușit să se autoevacueze înainte de sosirea salvatorilor. După acordarea primului ajutor, toate cele șapte persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Vinovat pentru producerea accidentului este un tânăr de 25 de ani, din comuna Belcești, care a pierdut controlul volanului și a pătruns pe sensul opus de mers, izbind frontal autoturismul condus de o femeie de 39 de ani din Iași.

Testele făcute la fața locului au confirmat că șoferul era sub influența alcoolului, aparatul etilotest indicând o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La data de 30 septembrie a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău au fost sesizați, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime omenești.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un tânăr de 25 de ani, din comuna Belcești, în timp ce conducea un autoturism, pe drumul județean 281, în localitatea Erbiceni, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 39 de ani, din municipiul Iași.

Conducătorul auto de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conducătoarea auto a avut rezultat negativ”, a transmis IPJ Iaşi.

Patru copii printre victime

În urma impactului extrem de violent au fost rănite şapte persoane. Este vorba despre cei doi șoferi, un pasager de 22 de ani din mașina tânărului și patru copii cu vârste de 16, 12, 10 și 3 ani, aflaţi în maşina condusă de femeia de 39 de ani. Toți au primit îngrijiri medicale de urgență și au fost transportați la spital.

IPJ Iași a anunțat că a deschis dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.