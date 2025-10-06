Video Accident devastator în Croația: Patru turiști au murit după ce mașina lor a căzut în mare

Patru turiști din Malta și-au pierdut viața într-un accident cumplit petrecut în orașul Senj, Croația, după ce mașina în care se aflau a căzut de pe o stâncă de 70 de metri înălțime direct în mare.

Tragedia s-a produs în Senj, un oraș de coastă cu aproximativ 8.000 de locuitori. Mașina, un Range Rover alb închiriat de turiști pe aeroportul din Zagreb, a ieșit brusc de pe șosea, a lovit stâlpii de protecție și s-a prăbușit în mare.

Un polițist, Jasmin Mujaković, aflat la fața locului, a sărit imediat în apă în încercarea de a-i salva pe pasageri. „A încercat de mai multe ori, a ieșit la suprafață, a respirat din nou și s-a scufundat din nou”, a povestit Adrian Karamba, reprezentant al serviciului de remorcare, potrivit publicației 24sata.

Mujaković s-a scufundat de mai multe ori până la 16 metri adâncime, însă nu a putut deschide ușile mașinii din cauza presiunii apei și a daunelor provocate de impact.

Scafandrii au recuperat trupurile victimelor

La fața locului au intervenit echipe de scafandri, care au reușit să recupereze trupurile celor patru turiști. „Un corp a ieșit imediat la suprafață, celelalte trei au fost scoase de scafandri”, a declarat Dario Cindrić, comandantul echipei de scafandri din Gospić.

Victimele erau două cupluri din Malta, cu vârste cuprinse între 66 și 68 de ani. Ministerul de Externe al Maltei a transmis condoleanțe familiilor și a anunțat că este în contact cu autoritățile croate pentru a oferi asistență.

Cauzele accidentului, încă necunoscute

Autoritățile croate investighează circumstanțele exacte ale tragediei. Potrivit primelor informații, una dintre ipoteze este că șoferul ar fi putut suferi un colaps în timpul conducerii, pierzând controlul asupra vehiculului.