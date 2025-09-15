Video Accident mortal în Suceava. Momentul în care un TIR intră pe contrasens și strivește un autoturism

Momentul accidentului mortal care a avut loc pe E 85, la ieșirea din Suceava spre Pătrăuți, a fost surprins de o cameră de bord a unei alte mașini aflate în trafic.

Potrivit martorilor, TIR-ul a pătruns pe sens opus, pentru că nu a putut opri la timp în spatele unei mașini din față. Acesta a lovit în plin autoturismul Volvo, condus de o femeie în vârstă de 51 de ani.

Femeia venea spre Suceava cu cele trei fiice, două minore de 15 și 17 ani care mergeau la școală și fata mai mare, în vârstă de 21 de ani, care mergea la serviciu.

Mama celor trei a murit și a fost extrasă din mașina în care era încarcerată de echipajul de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Suceava, transmite Antena 3.

Potrivit medicilor de la Spitalul Județean Suceava, cele trei fete sunt inconștiente, două fiind intubate de personalul medical de la fața locului, cu multiple traumatisme.

Șoferul TIR-ului, în vârstă de 31 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Accidentul a avut loc luni dimineață între un autoturism și un autotren pe DN 2 – E85, pe raza localității Pătrăuți. La fața locului au intervenit pompieri militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD B2, o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă), cu sprijinul a două echipaje SAJ.