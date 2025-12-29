search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Summit fără substanță. Trump și Zelenski evită tensiunile, dar nu oferă soluții. Politolog: „Nu există un acord de negociat cu Moscova”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

În ciuda faptului că s-au vehiculat procente apropiate de 100% privind ajungerea la un acord și s-au făcut declarații optimiste, summitul de la Mar-a-Lago dintre președinții Trump și Zelenski nu va aduce rezultate spetaculoase, spune politologul Sergiu Mișcoiu.

Președinții Zelenski și Trump au negociat la Mar-a-Lago. FOTO: Profimedia
Președinții Zelenski și Trump au negociat la Mar-a-Lago. FOTO: Profimedia

Pe 28 decembrie 2025, președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la reședința lui Trump din Mar-a-Lago, Florida, pentru a discuta despre un posibil acord de pace între Ucraina și Rusia, într-una dintre cele mai importante runde diplomatice de la începutul conflictului. Întâlnirea, care a durat aproape trei ore, a adus declarații optimiste privind progresul negocierilor, dar și recunoașterea faptului că încă există probleme sensibile nerezolvate.

Într-o conferință de presă comună la final, Trump a spus că părțile sunt „mult mai aproape de un acord între Rusia și Ucraina” și că negocierile sunt „foarte aproape” de finalizare. El a precizat că problemele privind viitorul statut al regiunii Donbas rămân neclare, dar că s-au făcut progrese.

Zelenski a confirmat și el progresul, anunțând că planul de pace în 20 de puncte este convenit în proporție de aproximativ 90%, iar garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt „100% agreate” între Ucraina și SUA. Trump a intervenit și a arătat că acordul de securitate este la „aproximativ 95%” și a subliniat că va continua discuțiile atât cu Zelenski, cât și cu liderii europeni pentru a rezolva punctele rămase.

Înainte de întâlnire, Trump a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu Vladimir Putin, iar ulterior a declarat că va continua negocierile și cu liderul rus, sugerând că pacea este un obiectiv realist în câteva săptămâni.

De asemenea, cei doi lideri au vorbit cu mai mulți șefi de stat europeni — inclusiv din Franța, Germania, Italia, Polonia, Regatul Unit, Finlanda și Norvegia — precum și cu secretarul general al NATO și președintele Comisiei Europene, într-un efort de coordonare extinsă. Donald Trump a descris aceste discuții ca fiind „excelente”.

Totuși, chiar dacă tonul a fost optimist, probleme-cheie precum situația Donbasului și alte condiții privind retragerea trupelor și garanțiile de securitate rămân încă în discuție. Zelenski a sugerat chiar posibilitatea organizării unui referendum în Ucraina pentru decizii majore legate de pace.

„Nu suntem foarte departe de punctul în care eram înainte de această întâlnire”

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, urmată de conferințele de presă, nu a produs o schimbare majoră de paradigmă în negocierile privind războiul din Ucraina, consideră politologul Sergiu Mișcoiu, Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai și la Universitatea Paris-Est Créteil. Expertul subliniază încă de la început că nu a avut așteptări foarte mari, explicând că „nici pregătirea acestei întâlniri nu a fost atât de laborioasă, astfel încât ea să ducă la mari rezultate”.

Totuși, Mișcoiu remarcă un element important, care ține mai degrabă de absența unui risc decât de apariția unei soluții: „este bine pentru Ucraina și pentru Europa faptul că nu a existat niciun fel de mare diferend între Trump și Zelenski”. În opinia sa, acest lucru contează, mai ales în contextul comportamentului imprevizibil al fostului președinte american. „Trump ne obișnuise cu fazele în care, după o perioadă în care este foarte conciliant cu Zelenski, ajunge în faze în care este critic la adresa lui, cu ieșiri uneori umorale”, amintește politologul, subliniind că lipsa unui asemenea episod „este deja o reușită în sine”.

Dincolo de această stabilitate de suprafață, substanța negocierilor rămâne însă neschimbată. „Nu putem să ne așteptăm la o evoluție spectaculoasă”, afirmă Mișcoiu, punctând că marile dosare sensibile au rămas „în continuare în suspans: chestiunea teritoriilor, chestiunea garanțiilor, chestiunea armistițiului”. Concluzia este clară: „nu suntem foarte departe de punctul în care eram înainte de această întâlnire”.

„Trump nu a fost deloc foarte lucid în conferința de presă”

Chiar și așa, întâlnirea nu a fost lipsită de utilitate. „Ea nu a fost inutilă, din contra, a confirmat faptul că dialogul există, în primul rând, între Ucraina și America”, explică politologul. Rolul Europei este recunoscut, dar rămâne unul secundar: „Am știut că Europa va juca un rol, însă acest rol rămâne în continuare marginal”. În realitate, spune Mișcoiu, lucrurile se discută mai degrabă „în negocierile directe și prin trimișii de linia a doua – Witkoff, Kushner și miniștrii și consilierii lui Zelenski”.

Citește și: LIVE TEXT Întâlnirea dintre Trump și Zelenski de la Mar-a-Lago a durat mai mult de două ore. „Una sau două probleme spinoase” rămân

Un punct cheie al conferinței de presă a fost afirmația lui Trump potrivit căreia, pe rând, Putin și Zelenski ar fi fost mai aproape de dorința de a face un acord pe parcursul negocierilor anterioare, însă acum i-a văzut pe ambii dornici de a dori să ajungă la o înțelegere.

Mișcoiu este extrem de critic față de această relatare: „Dacă urmărim fluxul verbal al lui Trump, au existat sincope, repetiții, mici autocontradicții”.

Analiza sa este tranșantă: „Nu a fost deloc foarte lucid în conferința de presă” și „mai degrabă e vorba de un act prin care Trump încearcă să apropie momentul în care se va ajunge la un compromis decât să reflecte o realitate în sine”.

Gesturile lui Zelenski spun și ele o poveste. „Zelenski a zâmbit cumva trist și malițios, realizând că e vorba de un joc politic și diplomatic, nu de o relatare efectivă a modului în care s-a desfășurat negocierea”, observă Mișcoiu, sugerând că liderul ucrainean a înțeles dimensiunea retorică a discursului american.

Declarațiile optimiste, un exercițiu retoric. Nu există un acord de trimis la Moscova

La fel de sceptic este politologul și în privința procentelor invocate de Zelenski și Trump. „Cum poți aprecia în procente cât la sută din discuții sunt realizate?”, întreabă retoric Mișcoiu, ironizând ideea unor „statistici, regresii liniare sau analize computerizate de discurs”. În realitate, spune el, aceste cifre „sunt venite să arate un consens zdrobitor, aproape de identificare perfectă cu o idee” și servesc mai ales ca instrument de stimulare a optimismului.

Trump, pe de altă parte, „folosește epitete precum „great” sau ”fantastic” la tot”, ceea ce creează impresia unei apropieri accelerate de pace, dar fără o bază solidă. „Nu poți pune mare bază pe o estimare procentuală a câte epitete a mai scos Trump pe minut. Este un exercițiu retoric”, concluzionează Mișcoiu.

În acest context, răspunsul la întrebarea-cheie este limpede: „Deocamdată nu există un acord de trimis către Moscova”. Politologul explică diferența fundamentală dintre o poziție comună americano-ucraineană și simpla prezentare de către Trump a „cazului ucrainean” în fața Rusiei. „Nu suntem deocamdată în niciunul din aceste două cazuri”, avertizează el, subliniind că negocierile reale abia urmează.

Citește și: Ursula von der Leyen salută „progresele semnificative” în discuțiile privind planul de pace pentru Ucraina

Referitor la garanțiile de securitate, Mișcoiu avertizează că acordul „100%” ar putea fi mai degrabă strategic: „este mai ușor să fii de acord cu puncte despre care știi că vor fi respinse de Moscova”, decât cu altele care ar avea șanse reale de acceptare.

„Trump i-a spus lui Zelenski că trebuie să accepte cedarea de teritorii, pentru că altfel Rusia le va cuceri”

Discuțiile lui Trump cu Putin întăresc ideea Americii ca mediator: „Mesajul este că America rămâne marele mediator”, spune Mișcoiu, dar și că Trump „nu va mai suporta încă o înfrângere diplomatică” sub forma unui plan de pace respins.

În privința teritoriilor, politologul interpretează mesajul lui Trump ca pe o presiune directă asupra Kievului: „Trump i-a spus lui Zelenski că trebuie să accepte cedarea de teritorii, pentru că altfel Rusia le va cuceri”. Totuși, capacitatea Rusiei de a avansa rapid este limitată: „ritmul câștigului este mult prea lent pentru Rusia”, explică Mișcoiu, sugerând că această realitate este exagerată tocmai pentru a forța concesii.

În final, Rusia va negocia serios doar în anumite condiții. „Fie va exista o ofertă convenabilă, fie Rusia va realiza că este incapabilă să continue eforturile de război”, spune Mișcoiu, avertizând că acest moment ar putea veni abia peste „un an sau un an și jumătate”.

„Așa cum arată acest plan de acum, Rusia nu va marșa, adică va face un joc dublu, triplu pe care îl cunoaștem, o misiune de negociere, dar cu mai nimic concret în realitate, și va continua să lovească Ucraina și să cucerească teritoriul”.

Pentru Trump, timpul este însă o resursă limitată: „după mid-term elections, ar putea pierde capacitatea de a fi marele negociator internațional”.

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele
gandul.ro
image
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova l-a pierdut înainte de Anul Nou: a reziliat unilateral! Exclusiv
fanatik.ro
image
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
libertatea.ro
image
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
observatornews.ro
image
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă
cancan.ro
image
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
prosport.ro
image
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Data la care vine poştaşul la uşă, întârziată
playtech.ro
image
Fotbalistul de națională care a fost la un pas de moarte. A slăbit 12 kilograme în timp record și credea că nu o să își mai revină vreodată
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Varianta exclusă
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
BNR anunţă marea schimbare de la 5 ianuarie 2026. Se aplică în fiecare zi de la ora 13.00
romaniatv.net
image
Vreme extremă în ianuarie! ANM anunță cum va fi vremea toată luna
mediaflux.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Crina Abrudan și Cristi Brancu cu familia lui au ales Dubaiul pentru Crăciun și Revelion: „Vom petrece pe terasa clădirii în care stăm, la etajul 77”
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Adevărul despre cumpărăturile impulsive. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea ta?

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată