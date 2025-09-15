search
Luni, 15 Septembrie 2025
Accident îngrozitor pe „drumul morții”, între un autoturism și un TIR. Cel puțin o persoană a decedat

Publicat:

Cel puțin o persoană a murit în urma unui accident produs luni dimineață între un autoturism și un autotren pe DN 2 – E85, pe raza localității Pătrăuți.

Accidentul a avut loc pe DN 2 – E85, pe raza localității Pătrăuți FOTO ISU Suceava
Accidentul a avut loc pe DN 2 – E85, pe raza localității Pătrăuți FOTO ISU Suceava

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava intervin cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD B2, o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă), cu sprijinul a două echipaje SAJ, transmite Ziarul de Suceava.

În autotrenul fără încărcătură se afla doar conducătorul acestuia, fără mărci traumatice. În autoturism se aflau patru persoane cu multiple traumatisme, una dintre acestea fiind încarcerată în stare de inconștiență.

Persoana încarcerată a fost extrasă, însă în cele din urmă a fost declarată decedată.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a informat la rândul său că traficul se desfășoară dirijat pe DN 2 Suceava – Rădăuți, în zona localității Pătrăuți, județul Suceava, în urma accidentului produs.

Se estimează reluarea circulației după ora 09.00.

Suceava

loading Se încarcă comentariile...
