Un tânăr de 21 de ani a murit și două adolescente de 15 ani au fost rănite într-un accident provocat de un șofer băut

Grav accident rutier în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Siliștea, județul Neamț, în urma căruia un tânăr de 21 de ani a murit pe loc, iar două fete de 15 ani au fost rănite, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat.

Tragedia s-a produs în jurul orei 01:00, pe drumul județean DJ158, în localitatea Siliștea, comuna Români, din județul Neamț. În mașina implicată în accident, condusă de un tânăr de 23 de ani din localitatea Podoleni, se mai aflau trei pasageri: un tânăr de 21 de ani și două minore, ambele în vârstă de 15 ani, potrivit presei locale.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, în apropierea unei curbe la stânga, șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei și a stării de ebrietate, mașina părăsind carosabilul. Autoturismul a lovit violent un cap de pod, a ricoșat într-un vehicul parcat în afara drumului, iar apoi s-a răsturnat.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de la ISU Neamț, Serviciul de Ambulanță Județean și Poliția Rutieră.

„La sosirea forțelor de intervenție, trei persoane erau ieșite din autoturism, iar o persoană în stare de inconștienta se afla în interior. Pompierii au acționat pentru scoaterea victimei din interiorul autoturismului. Imediat au fost începute manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Cele două adolescente și șoferul au fost preluați de ambulanțe și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Piatra-Neamț. Din fericire, viața lor nu este în pericol, însă fetele au suferit multiple traumatisme și contuzii.

În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că șoferul se afla sub influența alcoolului, valoarea indicată fiind de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Pe numele conducătorului auto a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului”, au transmis autorităţile.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului Rutier Neamț, care continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

Dacă va fi găsit vinovat, tânărul șofer ar putea ajunge în spatele gratiilor, potrivit Legii „Anastasia”, care prevede pedepse cu închisoare cu executare pentru cei care provoacă accidente mortale sub influența alcoolului sau drogurilor.