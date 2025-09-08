search
Luni, 8 Septembrie 2025
Video Trump lansează „un ultim avertisment” către Hamas. Proteste masive în Israel pentru un acord de eliberare a ostaticilor

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis duminică un mesaj dur către Hamas, cerând grupării să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. Declarațiile vin în timp ce zeci de mii de israelieni protestează în Ierusalim și Tel Aviv, cerând premierului Benjamin Netanyahu să accepte un compromis.

Proteste masive în Israel pentru un acord de eliberare a ostaticilor FOTO: Captură video
Proteste masive în Israel pentru un acord de eliberare a ostaticilor FOTO: Captură video

Israelienii au acceptat condiţiile mele. Este timpul ca şi Hamas să le accepte”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social. „Am avertizat Hamas cu privire la consecinţele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai urma altul!”

Presa israeliană N12 a relatat că Trump a propus Hamas un nou acord de încetare a focului. Conform planului, Hamas ar urma să elibereze toți cei 48 de ostatici rămași încă din prima zi a armistițiului, în schimbul eliberării a mii de prizonieri palestinieni din Israel. Totodată, pe durata armistițiului ar fi negociată încetarea războiului.

Un oficial israelian a confirmat că propunerea este „luată în considerare serios”, dar nu a oferit alte detalii.

Proteste masive în Israel

Presiunea internă asupra guvernului Netanyahu este tot mai mare. Potrivit BBC, peste 15.000 de persoane au manifestat în Ierusalim și Tel Aviv, cerând încetarea războiului și un acord pentru salvarea ostaticilor. Familiile și susținătorii celor aflați încă în captivitate s-au adunat în Piața Paris din Ierusalim, în timp ce proteste similare au avut loc și la Tel Aviv.

Aceasta nu este o amenințare, domnule prim-ministru. Dacă se întâmplă ceva, veți plăti pentru asta, este cuvântul unei mame”, a spus Anat Angrest, mama soldatului Matan Angrest, prizonier în Gaza, citată de Times of Israel.

Se estimează că dintre cei 48 de ostatici rămași în Gaza, doar aproximativ 20 ar mai fi în viață.

Escaladarea conflictului

În ciuda apelurilor pentru pace, armata israeliană își intensifică operațiunile. În ultimele zile, clădiri înalte din Gaza City au fost distruse, Ministerul Apărării susținând că Hamas ar fi instalat acolo „echipamente de spionaj”. Hamas a respins acuzațiile și a spus că în imobile se aflau civili strămutați.

Duminică, armata israeliană a emis un ordin de evacuare înainte de a lovi o nouă clădire. În ultimele 24 de ore, Ministerul Sănătății din Gaza a raportat 87 de morți în urma atacurilor aeriene și alte cinci victime din cauza foametei, inclusiv trei copii.

Premierul Netanyahu rămâne ferm pe poziții: „Dacă trebuie să aleg între victoria asupra dușmanilor noștri și propaganda malefică împotriva noastră, aleg victoria. Trupele noastre își adâncesc manevrele în jurul și în interiorul orașului Gaza”.

Presiuni internaționale

Miniștri și lideri europeni au reiterat apelurile pentru încetarea focului. „Suntem extrem de îngrijorați de dezastrul umanitar din Gaza și de aceea repetăm apelul nostru ca Israelul să oprească ofensiva militară, a declarat la Ierusalim ministrul de externe al Danemarcei, Lars Rasmussen.

Răspunsul israelian a fost însă ferm. Ministrul de externe Gideon Sa’ar a avertizat că recunoașterea Palestinei de către unele state europene ar putea avea „consecințe grave”.

În lume

