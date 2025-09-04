Majoritatea deținuților din Gaza sunt civili, doar un sfert sunt combatanți, arată o bază de date a armatei israeliene

Doar unul din patru deținuți din Gaza este identificat ca luptător de către serviciile de informații militare israeliene, arată datele clasificate, majoritatea palestinienilor reținuți fără acuzații sau proces în închisori abuzive fiind civili.

Printre cei închiși pe perioade lungi fără proces se numără lucrători medicali, profesori, funcționari publici, jurnaliști, scriitori, bolnavi, persoane cu dizabilități și copii. Cazurile cele mai șocante includ o femeie de 82 de ani cu Alzheimer, reținută șase săptămâni, și o mamă singură separată de copiii săi mici. Când a fost eliberată după 53 de zile, și-a găsit copiii cerșind pe străzi, scrie The Guardian.

Baza militară Sde Teiman a avut la un moment dat atât de mulți palestinieni bolnavi, cu dizabilități și vârstnici, încât li s-a alocat un hangar separat, numit „cușca geriatrică”, a declarat un soldat care a servit acolo.

Nivelul detenției civile indicată de datele israeliene a fost dezvăluită într-o anchetă realizată de The Guardian, publicația israeliano-palestiniană +972 Magazine și outlet-ul în limba ebraică Local Call.

Bază de date cu zeci de mii de persoane

Serviciile de informații militare israeliene au o bază de date cu peste 47.000 de persoane numite, clasificate ca luptători Hamas și Jihadul Islamic Palestinian.

Comandanții o consideră cea mai precisă sursă de informații despre forțele inamice, potrivit mai multor surse de intelligence. Baza de date se actualizează regulat, incluzând fișiere capturate de la Hamas și numele recruților noi.

În mai 2025, baza de date indica 1.450 de persoane reținute, fișierele lor fiind marcate „arestat”. Aceasta reprezintă doar unul din patru palestinieni din Gaza deținuți în închisorile israeliene suspectați de legături militante din 7 octombrie 2023.

La acel moment, Israel reținea 6.000 de persoane conform legislației privind „combatanții ilegali”, care permite arestarea pe termen nelimitat fără acuzație sau proces, arată date oficiale publicate după apeluri legale.

Israel deține și până la 300 de palestinieni suspectați de implicare în atacurile din 7 octombrie. Aceștia sunt în detenție penală, fiindcă Israel susține că are dovezi suficiente pentru a-i judeca, deși nu s-au desfășurat procese.

Majoritatea nu sunt membri Hamas

Atât organizațiile pentru drepturile omului, cât și soldații israelieni descriu un raport și mai mic între combatanți și civili. Când fotografiile cu palestinieni dezbrăcați și încătușați au provocat indignare internațională la sfârșitul lui 2023, ofițerii superiori au declarat pentru Haaretz că „85–90%” nu erau membri Hamas.

Centrul pentru Drepturile Omului Al Mezan, din Gaza, a reprezentat sute de civili reținuți în închisorile israeliene. „Credem că proporția civililor este chiar mai mare decât sugerează cifrele Israelului”, a declarat Samir Zaqout, director adjunct al Mezan.

„Cel mult, unul din șase sau șapte ar putea avea vreo legătură cu Hamas sau alte facțiuni militante, și chiar și atunci, nu neapărat prin brațele lor militare.”

Armata israeliană a afirmat că a returnat peste 2.000 de civili în Gaza după ce nu s-a descoperit nicio legătură cu activități militante. Israel se confrunta cu inamici care „se deghizau în civili”, dar aceste eliberări demonstrau „un proces de revizuire atent” al detențiilor, a spus armata într-un comunicat.

Aceasta nu a contestat existența bazei de date sau cifrele din mai, dar a susținut că „majoritatea” deținuților erau „implicați în activități teroriste”.

În mai, 2.750 de palestinieni au fost internați permanent ca combatanți ilegali, iar alți 1.050 au fost eliberați prin acorduri de încetare a focului, a precizat armata.

Politicienii, armata și mass-media israeliană se referă frecvent la toți deținuții ca „teroriști”.