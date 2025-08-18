search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Hamas a acceptat o nouă propunere de armistiţiu în Gaza. Planul prevede încetarea focului pentru 60 de zile

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Hamas a răspuns pozitiv la o nouă propunere de încetare a focului cu Israelul în Gaza, prezentată de mediatorii din Egipt şi din Qatar, a declarat luni pentru AFP un responsabil al mişcării islamiste palestiniene.

Faza FOTO: EPA EFE
Faza FOTO: EPA EFE

„Hamas a transmis răspunsul său mediatorilor şi a confirmat că mişcarea şi facţiunile (palestiniene) au acceptat noua propunere de încetare a focului fără a solicita modificări”, a declarat acesta sub condiţia anonimatului.

O delegaţie a mişcării islamiste a primit la Cairo o nouă propunere de încetare a focului în Fâşia Gaza, care prevede un armistiţiu iniţial de 60 de zile şi eliberarea în două etape a ostaticilor, a declarat luni un responsabil palestinian, scrie News.

Textul prezentat Hamasului la Cairo, unde premierul din Qatar s-a întâlnit cu preşedintele Abdel Fattah al-Sissi, preia liniile generale ale unei propuneri americane anterioare. Această nouă propunere „se bazează pe cea a trimisului american (Steve) Witkoff, care prevede o armistiţiu de şaizeci de zile şi eliberarea prizonierilor israelieni în două etape”, potrivit unei surse palestiniene apropiate dosarului.

„Propunerea este un acord-cadru pentru lansarea negocierilor privind un armistiţiu permanent. Hamas va organiza consultări interne în cadrul conducerii sale” şi cu liderii altor grupuri aliate, a adăugat această sursă, care a dorit să rămână anonimă.

Potrivit unei surse din cadrul Jihadului Islamic, grup palestinian aliat al Hamas, acest plan prevede un armistiţiu de 60 de zile în schimbul eliberării a 10 ostatici israelieni şi restituirea unui număr de cadavre ale prizonierilor.

Potrivit sursei din cadrul Jihadului Islamic, „captivii rămaşi ar fi eliberaţi într-o a doua fază, urmând negocieri imediate pentru un acord mai amplu” care să pună capăt războiului, cu garanţii internaţionale. Acest lucru ar avea scopul de a „contracara planul ocupantului de a ocupa Gaza şi de a-i strămuta locuitorii”.

Eforturile mediatorilor - Egipt, Qatar şi Statele Unite - au eşuat până în prezent în a ajunge la un armistiţiu durabil în războiul care devastează de 22 de luni Fâşia Gaza.

Luni, încă 19 palestinieni au fost ucişi în atacuri şi tiruri israeliene.

Niciun responsabil israelian nu a comentat discuţiile în curs din Egipt, unde s-a deplasat premierul qatariot, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

Această reluare a eforturilor diplomatice survine în momentul în care armata israeliană se pregăteşte să cucerească oraşul Gaza şi taberele de refugiaţi din vecinătate, care până acum au scăpat controlului său, în conformitate cu un nou plan israelian adoptat cu scopul declarat de a distruge Hamas şi de a elibera toţi ostaticii.

Anunţul creşte presiunea asupra premierului israelian, Benjamin Netanyahu, atât din partea opiniei publice, care se teme pentru soarta celor 49 de ostatici încă reţinuţi în Gaza - dintre care 27 sunt morţi, potrivit armatei - cât şi din partea comunităţii internaţionale, unde se înmulţesc apelurile pentru a pune capăt suferinţelor locuitorilor din Gaza.

Zeci de mii de israelieni au manifestat duminică la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului şi întoarcerea ostaticilor, răpiţi pe 7 octombrie 2023 în timpul atacului fără precedent al Hamas în Israel, care a declanşat războiul din Gaza.

Săptămâna trecută, Benjamin Netanyahu a avertizat că Israelul nu va accepta decât un acord „în care toţi ostaticii vor fi eliberaţi o dată şi în condiţiile israeliene pentru a pune capăt războiului” din Gaza, teritoriu ameninţat de o „foamete generalizată”, potrivit ONU.

Pe reţeaua sa socială Truth, preşedintele american Donald Trump a comentat: „Nu vom vedea întoarcerea ostaticiilor rămaşi decât atunci când Hamas va fi înfrânt şi distrus!!! Cu cât acest lucru se va întâmpla mai repede, cu atât şansele de succes vor fi mai mari”.

251 de persoane au fost luate ostatice în timpul atacului din 7 octombrie 2023, care a provocat moartea a 1.219 persoane, în majoritate civili, de partea israeliană. Ofensiva israeliană de represalii din Gaza a provocat 61.944 de morţi, majoritatea civili, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii din Hamas, considerate fiabile de ONU. Aceasta a provocat, de asemenea, o catastrofă umanitară. De la începutul războiului, Israelul asediază în Gaza 2,4 milioane de palestinieni, pe care i-a supus la începutul lunii martie unui blocaj umanitar total, uşurat apoi în mai şi din nou la sfârşitul lunii iulie, în faţa criticilor internaţionale.

Ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a declarat luni la frontiera dintre Gaza şi Egipt că ţara sa este gata „să contribuie la orice forţă internaţională care ar putea fi desfăşurată în Gaza”, cu condiţia ca aceasta să se bazeze pe „o rezoluţie a Consiliului de Securitate, un mandat clar şi să se înscrie într-o perspectivă politică”. El s-a arătat alarmat de situaţia umanitară „de pe teren, care depăşeşte orice imaginaţie”.

Amnesty International a acuzat Israelul că duce în Gaza o „campanie deliberată de înfometare”, cu intenţia de a „distruge sistematic sănătatea, bunăstarea şi structura socială a vieţii palestiniene”. Israelul a respins în repetate rânduri acuzaţiile de înfometare deliberată şi afirmă că depune eforturi pentru a permite intrarea mai multor alimente.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
O turistă a avut un șoc după ce s-a cazat într-o casă închiriată pe Airbnb, în Florida. Reacția proprietarului a înfuriat-o
stirileprotv.ro
image
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
gandul.ro
image
Întâlnirea momentului. Trump–Zelenski-Liderii Europeni, față în față la Casa Albă. Toate detaliile despre întâlnirea istorică
mediafax.ro
image
Ultimul meci pe Voyo! Bătălia pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB a fost câștigată de Pro TV
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Nina Iliescu nu poate accepta sfârşitul lui Ion Iliescu! Ce a făcut văduva fostului preşedinte de faţă cu toţi, declaraţia dureroasă...
playtech.ro
image
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
digisport.ro
image
ALERTĂ | Guvernul pregătește tăierea cu 30% a salariilor și concedieri la ASF, ANRE și ANCOM (Document)
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Donald Trump, mesaj surpriză înainte de întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni: Știu exact ce fac
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati jfif
Diagnostic cumplit pentru prințesa spitalizată din 2022. Palatul a făcut anunțul, ce se întâmplă cu ea
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?