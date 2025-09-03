Activiști pentru eliberarea celor 48 de ostatici deținuți în Gaza au declanșat miercuri dimineața o „Zi a perturbării” în Ierusalim, aprinzând containere în apropierea locuinței premierului Benjamin Netanyahu, informează The Times of Israel.

Poliția israeliană a transmis că mai multe containere de reciclare și anvelope au fost incendiate în cartierele Rehavia și Givat Ram, dar și în apropierea reședinței premierului Netanyahu.

Protestele s-au desfășurat și în fața locuinței ministrului Afacerilor Strategice, Ron Dermer, pe care îl acuză că nu a reușit să obțină eliberarea niciunui ostatic de la preluarea rolului de negociator șef, scrie Mediafax.

„Trebuie să comitem un act extrem pentru ca cineva să fie trezit la realitate. Un stat nu își poate abandona cetățenii”, a declarat un activist pentru eliberarea ostaticilor.

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a numit incidentele „terorism”, acuzând-o pe procurorul general Gali Baharav-Miara că tolerează protestele.

Daniel Levy, șeful poliției a declarat că a dispus utilizarea tuturor mijloacelor pentru restabilirea ordinii publice.