Video Hamas a publicat un videoclip cu ostaticii din orașul Gaza, în timp ce armata israeliană avansează. Netanyahu susține că este o „propagandă crudă”

Hamas a publicat vineri, 5 septembrie, un videoclip cu doi ostatici israelieni capturați în octombrie 2023 în timpul unui festival de muzică din Israel, iar unul dintre ei a declarat că este ținut în orașul Gaza, unde armata israeliană a lansat o ofensivă majoră pentru a elimina gruparea militantă.

Guy Gilboa-Dalal și Alon Ohel sunt doi dintre cei 48 de oameni care sunt încă ținuți de Hamas în Gaza, dintre care 20 se crede că sunt încă în viață, scrie reuters.

Militanții palestinieni au luat 251 de ostatici în enclava după atacul transfrontalier asupra comunităților din sudul Israelului în 2023, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane, declanșând războiul.

De atunci, peste 64.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit autorităților locale din domeniul sănătății, o mare parte a enclavei fiind în ruine, iar locuitorii săi confruntându-se cu o criză umanitară.

Videoclipul îl arată pe Gilboa-Dalal epuizat, spunând că este reținut în orașul Gaza împreună cu alți ostatici. El se teme să nu fie ucis în urma ofensivei israeliene asupra orașului.

În videoclip, Gilboa-Dalal, în vârstă de 24 de ani, pare să se afle pe bancheta din spate a unei mașini care circulă. Pe măsură ce mașina trece pe lângă clădiri, el identifică una dintre ele ca aparținând Crucii Roșii. Hamas a refuzat să permită Crucii Roșii să vadă ostaticii.

La un moment dat, este văzut și Ohel, în vârstă de 24 de ani.

Oficialii israelieni au descris videoclipurile drept război psihologic. Netanyahu a declarat că este vorba de „propagandă crudă”.

Israelul bombardează un bloc turn din Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei luna trecută să captureze cel mai mare centru urban din Gaza, orașul Gaza, atacând ceea ce guvernul numește ultimul bastion al Hamas.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat joi că aceasta controlează acum aproximativ 40% din oraș, unde înainte de război locuiau aproximativ un milion de oameni. Armata controlează aproximativ 75% din Gaza.

Armata israeliană a bombardat vineri, 5 septembrie, o clădire înaltă din vestul orașului, despre care a afirmat că era folosită de Hamas.

Administrația clădirii a emis o declarație în care afirma că aceasta era folosită pentru palestinienii strămutați de război, negând că ar fi fost folosită în alte scopuri decât cele civile.

Imaginile au arătat momentul în care clădirea a fost lovită, prăbușindu-se la câteva secunde după impact și provocând nori groși de fum care s-au răspândit peste taberele de corturi din apropiere, unde se adăposteau palestinienii.

În întreaga Fâșie Gaza, 30 de palestinieni au fost uciși de armată vineri, dintre care 20 în orașul Gaza, a declarat ministerul sănătății din Gaza.

Armata a efectuat atacuri intense asupra orașului timp de săptămâni, avansând prin suburbiile exterioare, iar săptămâna aceasta forțele se aflau la câțiva kilometri de centrul orașului.

Ismail, un tată a doi copii din cartierul Sheikh Radwan din orașul Gaza, a descris focuri intense și explozii puternice efectuate de armata israeliană. El a declarat pentru Reuters că familia sa se temea că nu va mai putea să se întoarcă dacă ar fi fugit.

„Ne rugăm pentru un armistițiu”, a spus el la telefon.