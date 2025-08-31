Armata israeliană a lovit apartamentul purtătorului de cuvânt al Hamas. Acesta amenințase Israelul cu expunerea ostaticilor

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică într-o ședință a cabinetului că purtătorul de cuvânt al Hamas, Abu Obeida, a fost vizat într-un atac, dar că IDF nu poate confirma deocamdată dacă acesta a fost ucis, relatează Times of Israel.

„Shin Bet și IDF l-au atacat pe purtătorul de cuvânt al Hamas, purtătorul de cuvânt al organizației criminale, Abu Obeida”, a declarat Netanyahu.

„Încă nu știm rezultatul final - sper că nu mai este printre noi - dar observ că nu este nimeni care să vorbească despre asta din partea Hamas. Așa că ne vom lămuri în orele și zilele următoare.”

Surse anonime din domeniul securității israeliene, citate de presa ebraică, și-au exprimat un optimism prudent cu privire la rezultatul atacului asupra purtătorului de cuvânt al aripii militare a Hamas din Fâșia Gaza.

Abu Obeida, a fost ucis într-un atac al IDF în orașul Gaza, a relatat duminică canalul saudit Al Arabiya, citând o sursă palestiniană.

Sursa a declarat pentru Al Arabiya că IDF a atacat apartamentul în care se afla Abu Obeida, iar familia sa și liderii Brigăzilor Qassam i-ar fi confirmat moartea.

Obeida a declarat vineri că ostaticii israelieni sunt ținuți în zone de luptă, expuși aceluiași pericol ca luptătorii Hamas.

„Îi vom menține în viață pe ostatici în măsura în care putem”, a declarat gruparea teroristă. „Aceștia vor rămâne alături de luptătorii noștri în zona ostilităților, expuși acelorași riscuri.”

Israelul va continua atacurile asupra rebelilor Houthi

Referindu-se la atacul de săptămâna trecută asupra conducerii politice a houthi, Netanyahu spune că „în fiecare dintre discursurile sale, [liderul houthi Abdul-Malik] al-Houthi promite că va ataca Israelul, că va distruge Israelul. Asta este scris pe steagul lor”.

„Această promisiune nu va fi îndeplinită”, promite el. „Dar promisiunea noastră – de a ataca regimul terorist cu forță sporită – este îndeplinită. Cum? Printr-o lovitură fatală, IDF a eliminat cea mai mare parte a guvernului Houthi și alți oficiali militari.”

El spune că Israelul va continua să acționeze pentru asasinarea înalților oficiali houthi: „Acesta este doar începutul campaniei care vizează înalții oficiali din Sana'a. Vom ajunge la toți.”