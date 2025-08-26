Video Val de condamnări internaționale după uciderea a cinci jurnaliști într-un atac israelian asupra unui spital din Gaza

Un atac israelian asupra Spitalului Nasser din Gaza a ucis cinci jurnaliști, declanșând un val de condamnări internaționale. Israelul a promis să investigheze incidentul, pe care l-a numit un „accident tragic”.

Printre victime se numără cinci jurnaliști care lucrau pentru agenții internaționale de presă. Este vorba despre Mohammad Salama, cameraman la Al Jazeera, Hussam Al-Masri, colaborator Reuters, Mariam Abu Dagga, jurnalistă asociată Associated Press, și jurnaliștii independenți Moath Abu Taha și Ahmed Abu Aziz.

Mariam Abu Dagga, în vârstă de 33 de ani, cunoscută pentru reportajele despre suferințele copiilor din Gaza, lasă în urmă un fiu de 13 ani. Zeci de persoane i-au purtat sicriul în marșul funerar.

Un alt jurnalist, colaborator Reuters, ar fi fost împușcat în timp ce filma bombardamentul.

Condamnări internaționale și reacții dure

Atacul a fost criticat ferm de miniștrii de externe ai Marii Britanii și Germaniei, dar și de organizații precum Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni, care a vorbit despre „un masacru odios comis de forțele de ocupație israeliene... care au vizat direct mass-media și echipele jurnalistice”, relatează CNN.

Medici Fără Frontiere au denunțat atacurile asupra „spitalului public doar parțial funcțional din sudul Gazei”. Jerome Grimaud, coordonator de urgență MSF, a relatat că membri ai organizației au fost „forțați să se adăpostească în laborator, în timp ce Israelul a atacat în mod repetat clădirea în mijlocul eforturilor de salvare”.

Și Asociația Presei Străine din Israel și Teritoriile Palestiniene a atras atenția că acesta este unul dintre „cele mai sângeroase atacuri israeliene asupra jurnaliștilor care lucrează pentru presa internațională de la începutul războiului din Gaza”.

Mai multe state, printre care Canada, Marea Britanie, Germania, Elveția, Qatar, Arabia Saudită și Kuweit, au condamnat atacul.

Philippe Lazzarini, șeful UNRWA, a scris că „atacurile au echivalat cu reducerea la tăcere a ultimelor voci rămase care relatau despre copiii care mor în tăcere în mijlocul foametei”.

Reacția Israelului: anchetă și justificări

Armata israeliană a confirmat că a efectuat un atac în zona spitalului Nasser, dar insistă că nu lovește în mod intenționat civili.

„Trupele IDF au efectuat un atac în zona Spitalului Nasser din Khan Younis. Suntem la curent cu rapoartele potrivit cărora au fost afectate persoane civile, inclusiv jurnaliști. Aș dori să fiu clar de la început – IDF nu vizează intenționat civili. Forțele Armate ale Israelului depun toate eforturile pentru a reduce la minimum impactul asupra civililor”, a declarat Effie Defrin, purtător de cuvânt al IDF.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit tragedia un „accident tragic”. „Israelul regretă profund accidentul tragic de astăzi de la spitalul Nasser din Khan Younis. Israelul apreciază munca jurnaliștilor, precum și a personalului medical și a tuturor civililor”, a transmis acesta, subliniind că „autoritățile militare desfășoară o anchetă amănunțită. Războiul nostru este împotriva teroriștilor Hamas. Obiectivele noastre legitime sunt să învingem Hamas și să ne aducem ostaticii acasă”.

Pierderi grele în rândul jurnaliștilor

Potrivit Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, 189 de reporteri au fost uciși în Gaza în aproape doi ani de război. Al Jazeera avansează o cifră și mai mare - 278, majoritatea palestinieni. Israelul acuză însă Hamas că se infiltrează printre echipele de presă pentru a-și desfășura operațiunile.