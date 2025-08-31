Armata israeliană a recuperat trupurile a doi ostatici israelieni. Netanyahu, amenințat că va fi dat în judecată

Armata israeliană a transmis într-un comunicat că două corpuri neînsufleţite ale ostaticilor au fost aduse în țară „printr-o operaţiune militară complexă desfăşurată în această săptămână”.

Forțele de apărare ale Israelului (IDF) și serviciul Shin Bet au recuperat trupurile fotografului Idan Shtiv, în vârstă de 28 de ani, ucis de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie, alături de trupul voluntarului Ilan Weiss.

Biroul prim-ministrului a clarificat că anunţul returnării corpului neînsufleţit al lui Idan Shtivi a fost autorizat sâmbătă seara, după ce institutul criminalistic a finalizat procesul de identificare.

„Idan a fost un student talentat în domeniul dezvoltării durabile şi ştiinţelor politice şi o persoană curajoasă”, se arată în comunicat.

„Pe 7 octombrie 2023, participa la petrecerea Nova, iar când a început atacul terorist, a intervenit pentru a salva mulţi dintre participanţi (...) A fost ucis, iar corpul său a fost ridicat” de Hamas, se mai arată în comunicat.

Shtivi se oferise voluntar să fotografieze evenimentul.

S-a alăturat petrecerii la 6 dimineața, cu doar o jumătate de oră înainte de atac- și și-a sunat prietena la 7, spunându-i că se aud rachete deasupra și că părăsește locația.

Mașina ostaticului a fost găsită plină de găuri de gloanțe și sânge. Cadavrele prietenilor săi au fost găsite la fața locului.

Într-o declarație emisă sâmbătă seară, biroul prim-ministrului a declarat că Netanyahu a vorbit cu familiile ambilor ostatici.

Netanyahu „a lăudat curajul lui Ilan și Idan, care au acționat pe 7 octombrie pentru a salva vieți”, adăugând că a asigurat familiile că Israelul „lucrează neobosit pentru a-i aduce înapoi pe toți ostaticii, atât pe cei vii, cât și pe cei morți”.

Guvernul israelian promite să recupereze toți ostaticii

Într-o declarație separată, ministrul Apărării, Israel Katz, a transmis „sincere condoleanțe” familiei lui Shtivi și i-a lăudat curajul.

Atât Netanyahu, cât și Katz au promis că îi vor aduce înapoi pe cei 48 de ostatici rămași. Se crede că douăzeci dintre ei sunt în viață, însă există îngrijorări pentru alți doi, iar ceilalți 26 au fost confirmați ca fiind morți.

Președintele Isaac Herzog a declarat într-un comunicat că speră ca returnarea trupului lui Shtivi „să aducă o oarecare alinare iubiților săi părinți, Eli și Dalit, și fraților săi, care au dat dovadă de o forță remarcabilă în lupta lor hotărâtă pentru întoarcerea lui”.

„Aceste momente de profundă durere ne amintesc de un adevăr: crimele Hamas sunt crime împotriva umanității. Lumea trebuie să acționeze cu claritate morală și să facă presiuni pentru eliberarea tuturor ostaticilor. Până la ultimul”, a spus el.

Liderul opoziției, Yair Lapid, a scris pe X: „Ne vom aminti mereu de zâmbetul lui Idan. Idan, care a ales să rămână și să încerce să-și salveze prietenii care au dansat pentru viață.”

„Dalit și Eli, vă trimit vouă și întregii voastre familii o îmbrățișare strânsă. Toți cei care v-au întâlnit pe drum știu cum ați luptat pentru Idan și pentru toți ostaticii”, a adăugat el, adresându-se părinților israelianului ucis.

Mama unui ostatic amenință că îl dă în judecată pe Benjamin Netanyahu

Mama unui ostatic israelian ţinut în Fâşia gaza de aproape 23 de luni îl ameninţă pe premierul Benjamin Netanyahu să-l dea în judecat şi să-l acuze de „crimă”, dacă fiul său nu este eliberat în viaţă, relatează AFP.

„Netanyahule, dacă Matan se întoarce într-un sicriu (...), mă voi asigura personal că vei fi inculpat de crimă”, l-a ameninţat sâmbătă Einav Zangauker, o reprrzentantă de prim-plan a Forumului Familiilor Ostaticilor, la Tel Aviv, înaintea unei manifestaţii la care mii de manifestanţi au cerut din nou eliberarea ostaticilor şi încetarea Războiului din Fâşia Gaza.

Matan Zangauker a fost răpit la 7 octombrie 2023, împreună cu alte peste 200 de persoane, într-un atac fără precedent al mişcării islamiste Hamas în sudul Israelului, care a declanşat Războiul din Fâşia Gaza.

„Dacă Netanyahu alege să ocupe Fâşia Gaza în loc să accepte acordul (în vederea unui armistiţiu) propus în prezent, asta înseamnă executarea ostaticilor noştri şi militarilor noştri”, a acuzat, într-o conferinţă de presă, în faţa sediului Ministerului Apărării, Einav Zangauker.

În apropiere de sediul ministerului, mii de manifestanţi au cerut eliberarea ostaticilor şi oprirea Războiului din Fâşia Gaza.

Hamas a anunţat recent că a acceptat o propunere a mediatorilor în vederea unui armistiţiu de 60 de zile şi elibearea ostaticilor în două etape.

Însă Israelul nu a răspuns în mod oficial, iar Guvernul a dat ordin armatei să se pregătească de o ofensivă majoră împotriva oraşului Gaza, cu scopul declarat de a distruge gruparea şi a elibera ostaticii.

Atacul de la 7 Octombrie a anternat moartea a 1,219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene. Dintre cele 251 de persoane răpite atunci, 47 sunt ținute în continuare ostatice în Fâşia Gaza, dintre care se presupune că mai sunt în viaţă 20.

Represaliile militare israeliene s-au soldat cu cel puţin 63.371 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţi Hamas, considerate fiabile de către ONU.