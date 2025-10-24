Trump anunță „încetarea” negocierilor comerciale cu Canada, din cauza „comportamentului lor revoltător”

Președintele american Donald Trump a anunțat joi, 23 octombrie, că pune capăt imediat tuturor negocierilor comerciale cu Canada.

El a scris pe platforma Truth Social că această decizie vine după ce Canada a difuzat o reclamă în care fostul președinte Ronald Reagan vorbea negativ despre tarife, scrie BBC.

„Pe baza comportamentului lor revoltător, TOATE NEGOCIERILE COMERCIALE CU CANADA SUNT PRIN PREZENTA ÎNCETATE”, a scris Trump joi seara.

La începutul lunii, Trump și premierul canadian Mark Carney au susținut o conferință de presă comună în Biroul Oval, în care au discutat despre relațiile bilaterale și viitoarele negocieri comerciale dintre cele două țări.

Referindu-se la discuțiile comerciale, Trump a spus că noul acord „va include totul”, inclusiv sectorul lactatelor, și a adăugat că „poporul Canadei ne va iubi din nou”, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul negocierilor.

Trump a impus o taxă de 35% asupra importurilor canadiene, deși a permis excepții pentru bunurile care se încadrează în USMCA – acordul de liber schimb cu Mexicul și Canada, negociat de Trump în timpul primului său mandat.

Trump a mai impus taxe specifice unor sectoare pentru produsele canadiene, inclusiv 50% pentru metale și 25% pentru automobile.