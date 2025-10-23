Putin avertizează SUA după noile sancțiuni impuse Moscovei: „Răspunsul nostru va fi foarte serios, dacă nu chiar copleșitor”

search
Publicat:

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reacționat după ce Statele Unite au impus un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, vizând în special două dintre cele mai mari companii petroliere rusești. Liderul de la Kremlin a declarat joi, 23 octombrie, că aceste măsuri reprezintă „o încercare de a exercita presiune asupra Rusiei”, însă a subliniat că ele nu vor afecta semnificativ economia țării sale.

Putin a reacționat la noile sancțiuni impuse de SUA Rusiei. FOTO: AFP
Putin a reacționat la noile sancțiuni impuse de SUA Rusiei. FOTO: AFP

„Aceasta este, desigur, o încercare de a exercita presiune asupra Rusiei. Dar nicio țară care se respectă și niciun popor care se respectă nu ia decizii sub presiune”, a declarat Putin, citat de agenția rusă RIA și Reuters.

El a catalogat sancțiunile ca fiind „un act neprietenos” și a avertizat că acestea nu contribuie la „consolidarea relațiilor” dintre Moscova și Washington.

Referindu-se la atacurile ucrainene din interiorul teritoriului rus, Putin a tras un semnal de alarmă: „Dacă astfel de arme sunt utilizate pentru a ataca teritoriul rus, răspunsul va fi foarte serios, dacă nu chiar copleșitor. Să se gândească la asta.”

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Wall Street Journal a relatat că administrația Trump ar fi ridicat restricțiile privind utilizarea unor rachete cu rază lungă furnizate Ucrainei de aliații occidentali.

Decizia președintelui american Donald Trump de a impune sancțiuni suplimentare Rusiei marchează o schimbare bruscă de politică față de modul în care a abordat până acum războiul din Ucraina.

Măsurile au determinat o creștere imediată a prețului global al petrolului cu aproape 5%, iar India, unul dintre cei mai mari importatori de țiței rusesc, ia în considerare reducerea achizițiilor.

Putin a admis că noile sancțiuni vor provoca pierderi, dar a insistat că sectorul energetic al Rusiei „se simte încrezător”. El a avertizat însă că restricțiile asupra exporturilor rusești de petrol vor avea efecte globale. Oprirea exporturilor din Rusia va declanșa o creștere abruptă a prețului petrolului, inclusiv la benzinăriile din SUA. Asta ar putea fi incomod din punct de vedere politic pentru Washington, a spus Putin.

Trump a anulat recent summitul cu Putin, care urma să aibă loc la Budapesta. Liderul rus a ținut să precizeze că întâlnirea fusese, de fapt, propusă de președintele american: „Ce pot să spun? Dialogul este întotdeauna mai bun decât orice fel de confruntare, decât orice fel de dispută sau, cu atât mai mult, decât războiul”, a comentat Putin.

Întrebat despre comentariile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind dezvoltarea unor rachete interne cu rază de 3.000 km, Putin a acuzat Kievul și Occidentul de escaladarea conflictului: „Aceasta este o încercare de escaladare”, a spus el.

