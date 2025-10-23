Cum afectează sancțiunile americane asupra petrolului rusesc războiul din Ucraina

Președintele american Donald Trump a anunțat sancțiuni „imens de dure” împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere rusești, într-un efort de a pune presiune pe Moscova să pună capăt războiului din Ucraina.

Sancțiunile, anunțate pe platforma Truth Social de Trump, vizează Rosneft și Lukoil – două companii majore de petrol care, potrivit secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, finanțează „mașinăria de război” a Kremlinului.

„Refuzul președintelui Vladimir Putin de a pune capăt acestui război fără sens a determinat această măsură”, a precizat Bessent într-un comunicat.

Anunțul vine la o săptămână după ce Marea Britanie a impus sancțiuni similare împotriva Rosneft și Lukoil și la o zi după ce Trump a declarat că întâlnirea planificată cu Putin la Budapesta va fi amânată pe termen nedeterminat.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem discuții bune, dar apoi acestea nu duc nicăieri. Pur și simplu nu duc nicăieri”, a spus Trump miercuri, după o întâlnire cu secretarul general NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind negocierile de pace. „Am simțit că e momentul potrivit. Am așteptat mult timp”.

Companiile vizate de sancțiuni

Sancțiunile, impuse de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA, plasează efectiv pe lista neagră cele două mari producătoare de petrol din Rusia.

Rosneft, o companie de stat condusă de apropiatul lui Putin, Igor Sechin, și Lukoil, o firmă privată, reprezintă aproape jumătate din exporturile totale de țiței ale Rusiei, conform estimărilor Bloomberg. Împreună, cele două companii exportă 3,1 milioane de barili pe zi, relatează BBC.

Doar Rosneft este responsabilă pentru aproape jumătate din producția totală de petrol a Rusiei, care constituie aproximativ 6% din producția mondială, potrivit estimărilor guvernului britanic.

„Rosneft este o companie energetică integrată vertical, specializată în explorarea, extracția, producția, rafinarea, transportul și vânzarea de petrol, gaze naturale și produse petroliere”, a precizat OFAC. „Lukoil se ocupă cu explorarea, producția, rafinarea, comercializarea și distribuția de petrol și gaze în Rusia și la nivel internațional”.

Impactul asupra războiului din Ucraina

Sfârșitul războiului Rusia-Ucraina a devenit un punct central pentru Trump în ultimele luni, dar negocierile cu Putin s-au dovedit dificile.

Președintele american a susținut în repetate rânduri propuneri de înghețare a luptelor pe liniile frontului actuale, sugerând că teritoriile „ar trebui să rămână așa cum sunt”. Kremlinul a respins această idee, Dmitri Peskov declarând că „coerența poziției Rusiei nu se schimbă”, referindu-se la dorința ca trupele ucrainene să părăsească regiunea Donbas.

Sancțiunile împotriva unor piloni atât de importanți ai economiei ruse ar putea determina Moscova să-și revizuiască poziția, acesta fiind obiectivul SUA.

„Scopul este dublu: să afecteze capacitatea industrială a Rusiei de a purta război și să o constrângă să accepte termenii păcii, de teama impactului tot mai mare al sancțiunilor asupra economiei și societății”, a explicat Dr. Stuart Rollo, cercetător la Universitatea din Sydney. „Nu vor afecta prima dimensiune, dar pot influența a doua dacă se realizează un echilibru diplomatic fin între consecințele continuării războiului și avantajele unui acord de pace”.

Michael Raska, profesor asistent la Nanyang Technological University din Singapore, a adăugat că, pe termen scurt, sancțiunile „probabil nu vor modifica echilibrul militar din Ucraina”, dar vor pune Rusia în fața unor alegeri dificile între menținerea stabilității socio-economice și finanțarea unui război prelungit.

Impact global și asupra prețurilor petrolului

Sancțiunile vor lovi economia Rusiei, având în vedere că veniturile din petrol și gaze reprezintă aproximativ un sfert din bugetul federal al țării. Efectele se vor resimți și la nivel global, întrucât principalele exporturi energetice ale Rusiei merg către China, India și Turcia.

China a achiziționat anul trecut peste 100 de milioane de tone de petrol rusesc, reprezentând aproape 20% din totalul importurilor sale de energie, iar importurile Indiei au crescut la aproximativ 140 de miliarde de dolari din 2022. Trump a declarat că îi cere acestor țări să oprească complet achizițiile de petrol rusesc, avertizând că altfel ar putea fi vizate de sancțiuni secundare.

Știrea despre sancțiunile lui Trump a determinat deja o creștere a prețului petrolului la nivel global, Brent înregistrând un salt de 5%, comparativ cu 1,6% după sancțiunile similare impuse de Marea Britanie.

„Pe termen mediu și lung, nu mă aștept ca acestea să afecteze prețurile globale, decât dacă sancțiunile secundare asupra transportului și finanțelor legate de aceste companii vor fi aplicate strict”, a spus Dr. Rollo.