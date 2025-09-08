search
Video Tatăl fugar care de 4 ani trăia în sălbăticia din Noua Zeelandă cu copiii săi a fost împușcat mortal

0
0
Publicat:

Bărbatul din Noua Zeelandă care fugise în 2021 împreună cu cei trei copii ai săi, a fost împușcat mortal de poliție luni, după un jaf comis la un magazin din Piopio.

Tatăl fugar care a dispărut cu copiii săi timp de patru ani, împușcat mortal FOTO: X
Tatăl fugar care a dispărut cu copiii săi timp de patru ani, împușcat mortal FOTO: X

După aproape patru ani de incertitudine, cazul lui Tom Phillips, tatăl care a fugit cu cei trei copii ai săi în sălbăticia din Waikato, s-a încheiat tragic luni, când bărbatul a fost împușcat mortal de poliție în urma unui jaf. Cei doi copii rămași au fost recuperați și sunt în siguranță, cooperând cu autoritățile.

Totul a început înainte de Crăciunul din 2021, când Tom Phillips a fugit în sălbăticia din Waikato împreună cu copiii săi: Ember, 9 ani, Maverick, 10 ani, și Jayda, 12 ani, după o dispută cu mama lor. Phillips nu avea custodia legală a copiilor.

Regiunea Waikato, vastă și greu accesibilă, cu păduri, terenuri agricole, rețele de peșteri și micile așezări rurale, a oferit un adăpost dificil de descoperit. Phillips provenea dintr-o familie de fermieri din Marokopa, o mică comunitate de coastă cu mai puțin de 100 de locuitori, izolată și dificil de localizat pe hartă.

Cum a reușit să se ascundă alături de copii și să supraviețuiască în terenul aspru a rămas un mister, iar speculațiile că ar fi putut primi ajutor din comunitate au persistat de-a lungul anilor. 

Dispariții și apariții sporadice

Cazul lui Phillips a fost precedat de o altă fugă scurtă în septembrie 2021, când el și copiii săi au fost dați dispăruți, iar mașina sa a fost găsită abandonată. După 19 zile, Phillips și copiii au fost descoperiți în ferma părinților săi. Deși a susținut că a vrut doar o „excursie lungă de camping pentru a-și limpezi gândurile”, a fost acuzat de irosirea timpului și resurselor poliției.

un tata a fugit cu cei trei copii ai sai in noua zeelanda foto new zeeland police png

În următorii aproape patru ani, aparițiile lor au fost rare și trecătoare. Phillips a mai fost implicat într-un jaf armat la o bancă în mai 2023 și într-o tentativă de jaf la un magazin alimentar în noiembrie 2023. În iunie 2023, poliția a oferit o recompensă de 80.000 de dolari pentru informații, dar urmele au fost abandonate.

Autoritățile au descris stilul său de viață ca „neobișnuit”, evitând rețelele sociale și băncile tradiționale, iar modul în care a supraviețuit alături de copii rămâne necunoscut. Pe rețelele sociale au apărut clipuri video cu Phillips și copiii săi îmbrăcați în haine de camuflaj, mergând prin terenurile agricole din Marokopa

Sfârșitul tragic

Luni dimineață, poliția a fost chemată la o proprietate comercială din Piopio, unde se raportase un jaf la un magazin de aprovizionare agricolă. Phillips și unul dintre copiii săi au fugit cu un ATV, dar au fost interceptați de poliție. În timpul incidentului, un ofițer a fost atacat, iar Phillips a fost împușcat mortal.

Comisarul adjunct Jill Rogers a declarat: „Identificarea oficială a acestui bărbat nu a avut încă loc, dar credem că este Tom Phillips”. Rogers a precizat că unul dintre copii a fost găsit la fața locului. 

În urma unei căutări ample care a implicat peste 50 de polițiști și un elicopter, cei doi copii rămași ai lui Phillips au fost localizați luni la ora 16:30 la un cort improvizat într-o zonă izolată. Copiii se aflau singuri, dar sunt bine și cooperează cu autoritățile.

Primarul orașului Waitomo, John Robertson, a spus: „Sunt distrus, ca să fiu sincer, și mulți în comunitate vor fi devastați că acesta a fost rezultatul după trei ani și jumătate, patru ani. Sperasem că situația ar fi putut fi rezolvată prin negocieri cu Phillips”.

Mama copiilor, Cat, a declarat că se simte „profund ușurată” „calvarul” prin care au trecut copiii ei s-a încheiat: „Ne-a fost foarte dor de ei în fiecare zi de aproape patru ani și așteptăm cu nerăbdare să-i primim acasă cu dragoste și grijă”.

