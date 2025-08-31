search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

O influencerință celebră pe TikTok a fost găsită moartă într-o camionetă abandonată, alături de soț și copii

0
0
Publicat:

Influencerița Esmeralda Ferrer Garibay, cunoscută pe TikTok sub numele de „Esmeralda FG”, a fost găsită moartă alături de soț și cei doi copii ai săi într-o camionetă abandonată în cartierul mexican San Andrés din Guadalajara.

Familia, originară din Michoacán, era dispărută de câteva zile. Procuratura din Jalisco a confirmat că cele patru cadavre aparțin unui bărbat de 36 de ani, unei femei de 32 de ani, unei fete de 7 ani și unui adolescent de 13 ani, notează pagina de Facebook a publicației Las Noticias De La Red.

Influencerița avea peste 17.000 de urmăritori pe TikTok, unde obișnuia să posteze videoclipuri despre „avantajele de a avea un iubit traficant de droguri”, precum și conținut despre călătorii, operații estetice și aspecte din viața sa de zi cu zi.  

Autoritățile au percheziționat un atelier mecanic în care se presupune că s-a aflat camioneta înainte de a fi abandonată.

Cazul este investigat ca omucidere multiplă și, până în prezent, nu s-au raportat arestări.

Descoperirea macabră a avut loc vineri, 22 august, când vecinii au raportat mirosuri pestilențiale provenite dintr-o camionetă parcată în zonă. Înăuntru se aflau cadavrele aflate în descompunere avansată: adulții, aflați în spate, erau acoperiți cu saci negri, iar deasupra era pusă o anvelopă, în timp ce copiii au fost găsiți ascunși în cabină, sub un plastic și un scaun cu rotile, potrivi paginii media 24.Noticias.

Esmeralda avea 17.000 de urmăritori pe TikTok. FOTO TikTok / Sursă 24.Noticias
Esmeralda avea 17.000 de urmăritori pe TikTok. FOTO TikTok / Sursă 24.Noticias

Trei zile mai târziu, s-a aflat că toți patru au murit din cauza focurilor de armă. Cartușele găsite în apropierea cadavrelor au indicat că atacul a avut loc în același vehicul sau în vecinătatea acestuia.

Tragedia nu s-a terminat aici: patru bărbați, rude ale victimelor, au dispărut după ce doi dintre ei au fost chemați la audieri. Cei patru ar fi fost ridicați de oameni înarmați, iar până acum nu se știe unde se află, scrie sursa citată.

Amintim că, în 2020, un model în vârstă de 20 de ani din Mexic a murit în timp ce filma o răpire falsă pentru Tik Tok. Falşii răpitori au folosit un pistol care s-a descărcat accidental.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
digi24.ro
image
Veste rea de la președintele Nicușor Dan: Urmează doi ani dificili pentru români
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
mediafax.ro
image
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
Mirel Rădoi nu s-a putut abține: "N-am crezut c-o să mai văd așa ceva în 2025!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a primit din partea poliției
playtech.ro
image
Prima reacție a lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, după ce s-a scris că i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat lui Neluțu Varga pentru cumpărarea lui CFR Cluj: „Știm și noi să facem performanță”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ: Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui. Imagini și detalii de la fața locului
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Conjuncția Soarelui cu Mercur în septembrie. Cum afectează acest fenomen relațiile fiecărei zodii
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Nativii care au cele mai mari șanse să devină cunoscuți

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?