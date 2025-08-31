O influencerință celebră pe TikTok a fost găsită moartă într-o camionetă abandonată, alături de soț și copii

Influencerița Esmeralda Ferrer Garibay, cunoscută pe TikTok sub numele de „Esmeralda FG”, a fost găsită moartă alături de soț și cei doi copii ai săi într-o camionetă abandonată în cartierul mexican San Andrés din Guadalajara.

Familia, originară din Michoacán, era dispărută de câteva zile. Procuratura din Jalisco a confirmat că cele patru cadavre aparțin unui bărbat de 36 de ani, unei femei de 32 de ani, unei fete de 7 ani și unui adolescent de 13 ani, notează pagina de Facebook a publicației Las Noticias De La Red.

Influencerița avea peste 17.000 de urmăritori pe TikTok, unde obișnuia să posteze videoclipuri despre „avantajele de a avea un iubit traficant de droguri”, precum și conținut despre călătorii, operații estetice și aspecte din viața sa de zi cu zi.

Autoritățile au percheziționat un atelier mecanic în care se presupune că s-a aflat camioneta înainte de a fi abandonată.

Cazul este investigat ca omucidere multiplă și, până în prezent, nu s-au raportat arestări.

Descoperirea macabră a avut loc vineri, 22 august, când vecinii au raportat mirosuri pestilențiale provenite dintr-o camionetă parcată în zonă. Înăuntru se aflau cadavrele aflate în descompunere avansată: adulții, aflați în spate, erau acoperiți cu saci negri, iar deasupra era pusă o anvelopă, în timp ce copiii au fost găsiți ascunși în cabină, sub un plastic și un scaun cu rotile, potrivi paginii media 24.Noticias.

Trei zile mai târziu, s-a aflat că toți patru au murit din cauza focurilor de armă. Cartușele găsite în apropierea cadavrelor au indicat că atacul a avut loc în același vehicul sau în vecinătatea acestuia.

Tragedia nu s-a terminat aici: patru bărbați, rude ale victimelor, au dispărut după ce doi dintre ei au fost chemați la audieri. Cei patru ar fi fost ridicați de oameni înarmați, iar până acum nu se știe unde se află, scrie sursa citată.

Amintim că, în 2020, un model în vârstă de 20 de ani din Mexic a murit în timp ce filma o răpire falsă pentru Tik Tok. Falşii răpitori au folosit un pistol care s-a descărcat accidental.