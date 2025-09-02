search
Marți, 2 Septembrie 2025
Imagini șocante cu un polițist rănit în misiune. A fost bătut crunt cu bâta, în timpul unei intervenții în Tulcea

Publicat:

Un polițist a fost grav rănit în timpul unei intervenții la Babadag, Tulcea, după ce a fost lovit cu o bâtă de unul dintre scandalagii, fiind transportat de urgență la spital. Autorul a fost arestat preventiv. 

Imaginile șocante au fost făcute publice de Sindicatul Europol / Sursa foto: Sindicatul Europol FB
Imaginile șocante au fost făcute publice de Sindicatul Europol / Sursa foto: Sindicatul Europol FB

Un polițist din Tulcea a fost bătut crunt la locul unde intervenea pentru aplanarea unui conflict

Un polițist din Babadag, județul Tulcea, a fost grav rănit în timpul unei intervenții raportate prin apel 112 care semnala un conflict între mai multe persoane. Incidentul a avut loc în urmă cu o săptămână, potrivit unei postări a Sindicatului Europol. 

„Încă un polițist ultragiat. De data aceasta, incidentul a avut loc în Babadag, județul Tulcea, în urmă cu o săptămână. Colegii noștri din cadrul Poliției Orașului Babadag au intervenit la un apel 112 care semnala un conflict între mai multe persoane. În timpul intervenției, unul dintre colegi a fost lovit în zona capului cu o bâtă de către unul dintre scandalagii. A fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate” au scris reprezentanții sindicatului Europol. 

Autorul agresiunii a fost reținut imediat și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile

Autorul agresiunii a fost reținut imediat și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind depus în arestul IPJ Tulcea.

Sindicatul Europol a transmis imagini șocante cu polițistul rănit pentru a sublinia necesitatea unor sancțiuni mai dure pentru infracțiunile de ultraj.

Este momentul ca infracțiunile de ultraj să fie sancționate mai dur! Polițiștii au nevoie de instrumente legislative reale pentru a-și face datoria în siguranță, iar societatea civilă trebuie să înțeleagă că polițiștii au nevoie ASTĂZI de legi aspre pentru ca noi toți să putem spera la un MÂINE în siguranță!

P.S. Acestea sunt riscurile reale ale profesiei de polițist, nu poveștile prezentate de politicieni, care cred că riscul înseamnă doar o discuție cu cetățenii... ” au precizat sindicaliștii în postare. 

  „Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul că se desfășoară un conflict spontan între doi bărbați, unul dintre aceștia lovindu-l la un moment dat pe unul dintre polițiști cu un obiect contondent în zona capului. În urma evenimentului a rezultat rănirea polițistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conștient și cooperant”, au declarat reprezentanții IPJ Tulcea.

