Un jurnalist celebru dispărut în Norvegia a supravieţuit şase nopţi în sălbăticie cu o rană la picior

Salvatorii din Norvegia l-au găsit în viaţă pe premiatul jurnalist de mediu Alec Luhn, după ce acesta a dispărut în parcul naţional izolat Folgefonna şi a supravieţuit aproape o săptămână singur în sălbăticie cu o rană gravă la picior, potrivit The Guardian.

Luhn, un reporter de origine americană care a lucrat pentru The New York Times şi The Atlantic şi a fost corespondent regulat în Rusia pentru The Guardian din 2013 până în 2017, a fost dat dispărut luni, după ce nu a reuşit să prindă un zbor spre Marea Britanie de la Bergen.

Luhn, în vârstă de 38 de ani, îşi petrecuse vacanţa cu sora sa în Norvegia şi a pornit singur într-o drumeţie de patru zile la 31 iulie de la centrul de activităţi în aer liber din Ullensvang, la marginea nordică a parcului, o zonă sălbatică de 550 km² din vestul Norvegiei, unde se află unul dintre cei mai mari gheţari ai ţării, scrie News.

La o conferinţă de presă de la spitalul Haukeland din Bergen, şeful serviciului de ambulanţă aeriană şi al centrului de traume, Geir Arne Sunde, a declarat că Luhn s-a rănit în seara în care a pornit la drum. „Este grav rănit, dar nu în stare critică”, a spus el. Echipele de salvare l-au găsit pe Luhn miercuri la ora locală 11.34, a declarat Crucea Roşie norvegiană.

"S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea timp de cinci zile, fără prea multă mâncare sau băutură”, a spus Sunde. "A fost foarte norocos".

"Nu-mi amintesc să fi găsit pe cineva în viaţă după atâtea zile", a declarat Stig Hope, şeful echipei de conducere a operaţiunilor de la Folgefonna şi voluntar al Crucii Roşii.

"Căutarea nu se termină întotdeauna aşa - dar astăzi, s-a terminat. Este o uşurare uriaşă pentru toţi cei care au luat parte la efort".

O echipă voluntară de căutare şi salvare de la Crucea Roşie, poliţia, câini, echipe specializate în alpinism şi drone au fost toate implicate în căutarea lui. Operaţiunea a trebuit să fie suspendată luni seara târziu şi apoi din nou marţi din cauza deteriorării rapide a condiţiilor meteorologice, inclusiv a precipitaţiilor abundente.

Sunde a declarat că Luhn a auzit elicopterele care îl căutau timp de mai multe zile, până când unul dintre ele l-a reperat în cele din urmă.

Sora lui Luhn, Drew Gaddis, a confirmat într-o postare pe reţelele de socializare că acesta a fost găsit „în stare generală bună de sănătate” şi a fost transportat la Bergen cu elicopterul. Ea a mulţumit poliţiei norvegiene, echipelor de personal şi voluntarilor implicaţi şi miilor de oameni care au contribuit la împărtăşirea veştilor despre căutare. „Putem respira din nou!”, a spus ea.

Veronika Silchenko, soţia lui Luhn, a declarat pentru ziarul Verden Gans: "Suntem foarte, foarte fericiţi. Mulţumim mult tuturor celor din Norvegia care au ajutat la găsirea lui".

Printre numeroasele premii, Luhn are două nominalizări la Emmy. A lucrat mulţi ani la Moscova, apoi la Istanbul, iar în prezent locuieşte în Marea Britanie, unde este specializat în jurnalismul despre climă şi este membru al Pulitzer Center Ocean Reporting Network.

Folgefonna, al treilea cel mai mare gheţar din Norvegia, se află pe o peninsulă renumită pentru fiordurile, munţii, râurile, lacurile şi căderile de gheaţă. A fost un centru de aventură în sălbăticie încă din secolul al XIX-lea. Unele părţi sunt pustii şi pot fi înşelătoare, mai ales pe vreme rea.