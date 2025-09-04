Video Jaf la Autogara Filaret: Patru persoane au furat mai multe parfumuri, haine, anvelope și trolere dintr-un depozit

Patru persoane au jefuit un depozit aflat în incinta Autogării Filaret și au furat mai multe bunuri, transmit polițiștii Sectorului 5. Incidentul a avut loc pe 16 iunie.

Potrivit surselor, cei patru, cu fețele acoperite, au pătruns în depozit și au sustras parfumuri de diferite mărci, 2 saci cu articole vestimentare, 18 saci care conțineau aproximativ 130 de perechi de încălțăminte, 2 rulouri de material textil, 4 anvelope și 3 trolere.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 50.000 de lei.

Bărbații au folosit pentru faptă o autoutilitară pe care au montat numere de înmatriculare de la o altă mașină care le aparținea. Depozitul aparține unei firme. Produsele sunt ținute în depozit în vederea comercializării.