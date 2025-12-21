search
Duminică, 21 Decembrie 2025
22 decembrie 1989, ziua în care a avut loc fuga lui Ceaușescu. Momentul a pus capăt regimului comunist în România

Publicat:

22 decembrie 1989 a marcat prăbușirea regimului Ceaușescu, după o săptămână de proteste reprimate violent. Fuga dictatorului cu elicopterul a deschis drumul schimbării politice și a sfârșit oficial dictatura comunistă din România.

Nicolae Ceaușesc a încercat să scape de Revoluție cu elicopterul pe 22 decembrie 1989 FOTO Arhivă
1956 – Moartea poetului Nicolae Labiș

Nicolae Labiș a murit pe 22 decembrie 1956, la vârsta de 21 de ani, în urma unui accident produs în București. Poetul, născut în 1935, a fost considerat una dintre cele mai promițătoare voci literare ale generației postbelice, activând în perioada realismului socialist, dar având texte în care se observau tendințe de desprindere de dogmă.

În scurta sa carieră, Labiș a publicat volume precum „Primele iubiri” și „Lupta cu inerția”, iar poezia „Moartea căprioarei” a devenit una dintre cele mai cunoscute creații din literatura română postbelică. A fost membru al Uniunii Scriitorilor și a câștigat atenția criticilor prin tematică socială, atitudine civică și potențialul literar considerat remarcabil pentru vârsta sa.

1974 – Nașterea Andreei Marin

Andreea Marin s-a născut pe 22 decembrie 1974, la Roman, și a devenit una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. A absolvit Facultatea de Informatică din Iași, iar cariera sa în televiziune a început în anii ’90.

Cel mai important proiect profesional al ei a fost emisiunea „Surprize, Surprize”, difuzată între 1999 și 2007, program care a înregistrat audiențe mari la nivel național. Marin a fost ambasador UNICEF pentru România, a prezentat diverse gale și evenimente televizate, și s-a implicat în campanii sociale și proiecte media cu impact public major.

1989 – Fuga lui Nicolae Ceaușescu

Pe 22 decembrie 1989, după proteste în București și în alte orașe, Nicolae Ceaușescu și soția sa Elena au fugit cu un elicopter de pe clădirea Comitetului Central al PCR. Evenimentul a urmat unei săptămâni de manifestații reprimate violent, soldate cu victime în Timișoara și București.

Fuga cuplului Ceaușescu a marcat prăbușirea oficială a regimului comunist în România. Mulțimea adunată în centrul Capitalei a aclamat plecarea conducătorului, iar în aceeași zi puterea a fost preluată de Consiliul Frontului Salvării Naționale, care a anunțat înlăturarea dictaturii.

1989 – Redeschiderea Porții Brandenburg

Poarta Brandenburg din Berlin s-a redeschis pe 22 decembrie 1989, după aproape trei decenii de separare între Germania de Est și Germania de Vest. Monumentul fusese blocat de la construirea Zidului Berlinului în 1961, reprezentând unul dintre cele mai vizibile simboluri ale divizării europene din perioada Războiului Rece.

Redeschiderea oficială a venit după căderea Zidului Berlinului din 9 noiembrie 1989 și a constituit un moment diplomatic și istoric semnificativ pentru procesul de reunificare germană. Evenimentul a fost marcat de prezența liderilor politici din ambele state germane și de accesul liber al populației la trecerea dintre est și vest.

2017 – Rezoluția ONU 2397 împotriva Coreei de Nord

La 22 decembrie 2017, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat în unanimitate Rezoluția 2397, ca răspuns la testele balistice efectuate de Coreea de Nord. Documentul a impus noi sancțiuni, incluzând limitări suplimentare asupra importurilor nord-coreene, restricții asupra muncitorilor nord-coreeni din străinătate și controale mai stricte asupra transporturilor.

Rezoluția a fost co-sponsorizată de Statele Unite și a avut susținerea tuturor celor 15 membri ai Consiliului. A constituit una dintre cele mai dure măsuri economice adoptate împotriva regimului de la Phenian, urmărind presiunea diplomatică pentru suspendarea programului nuclear și balistic al Coreei de Nord.

