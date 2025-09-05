search
Român dispărut din Sicilia, găsit în viață după 12 zile de căutări intense. Cu ce s-a hrănit în tot acest timp

Un bărbat român în vârstă de 47 de ani, dispărut de aproape două săptămâni în zona rurală din Sambuca, provincia Agrigento, Sicilia, a fost găsit în viață după 12 zile de căutări intense.

Românul se află într-o stare fizică stabilă. FOTO: arhivă
Românul lucrează ca cioban și se stabilise recent într-o comunitate românească din zonă. El a fost dat dispărut după ce turmele sale de oi au fost găsite dezorientate și fără supraveghere, anunță presa locală din Italia, Agrigento Notizie.

Operațiunile de salvare au început la primele ore ale dimineții și au implicat unitatea TAS a comandamentului Agrigento, echipe canine și un elicopter al Pompierilor din Catania. Bărbatul a fost descoperit într-o veche pivniță abandonată, grație eforturilor comune ale pompierilor și reprezentanților Protecției Civile.

Autoritățile au precizat că românul se află într-o stare fizică stabilă. Se pare că s-a hrănit doar cu apă și mere pe durata celor 12 zile de dispariție, iar medicii care l-au consultat nu au semnalat probleme majore de sănătate.

Cauza dispariției rămâne necunoscută Bărbatul a primit îngrijiri medicale după ce a fost preluat de echipele de salvare.

Societate

