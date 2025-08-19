search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
Un bărbat și-a luat cei trei copii și trăiește cu ei în sălbăticie de 4 ani. Cum l-au surprins camerele din Noua Zeelandă

0
0
Publicat:

Un tată a fugit cu cei trei copii ai săi în sălbăticia Noii Zeelande de aproape patru ani, iar locația lor rămâne în continuare necunoscută. Familia acestuia a vorbit public pentru prima dată de la dispariția acestora.

Jayda, Maverick și Ember/FOTO: New Zealand Police
Jayda, Maverick și Ember/FOTO: New Zealand Police

Thomas Callam Phillips a dispărut împreună cu copiii săi în decembrie 2021, iar în ciuda mai multor semnalări, apeluri de ajutor și a unei anchete a poliției, locația lor rămâne necunoscută, scrie CNN.

Poliția este extrem de îngrijorată pentru copii – Ember, Maverick și Jayda – care ar avea acum 9, 10 și respectiv 12 ani, și care nu au mai avut niciun contact cu mama lor de când tatăl nu i-a mai adus acasă.

În primul său interviu de la dispariția fratelui ei, Rozzi Phillips i-a spus jurnalistului neozeelandez Paddy Gower cât de mult îi lipsește și cât de mult își dorește ca el să revină.

Îmi e dor de tine și de faptul că făceam parte din viața ta”, a spus ea cu vocea tremurândă. 

Rozzi Phillips a citit, de asemenea, o scrisoare scrisă de mână de mama lor, adresată fiului dispărut, care acum este căutat de poliție pentru mai multe infracțiuni.

Mă doare de fiecare dată când văd fotografii cu copiii și cu tine și când văd lucrurile tale care sunt încă aici, gândindu-mă ce ar fi putut fi dacă nu ai fi plecat. 

Jayda, Maverick, Ember, vă iubesc atât de mult și îmi lipsește să fac parte din viețile voastre în fiecare zi în care mă trezesc. Sper ca azi să fie ziua în care veți veni înapoi”, scria mama, potrivit site-ului de știri Stuff din Noua Zeelandă.

Nu este clar dacă apelurile familiei vor ajunge la Phillips, despre care poliția din Noua Zeelandă crede că trăiește în afara rețelei, folosindu-și abilitățile de supraviețuire pentru a-și hrăni, adăposti și îmbrăca copiii.

În iunie anul trecut, poliția a oferit o recompensă de 80.000 de dolari neozeelandezi (52.000 de dolari SUA) pentru informații care să ducă la găsirea și întoarcerea lor în siguranță.

Phillips este căutat pentru o serie de presupuse infracțiuni, inclusiv jaful armat al unei bănci în mai 2023, când două persoane au fost surprinse de camerele de supraveghere fugind pe o motocicletă cu bani.

image

Ulterior, poliția l-a identificat pe Phillips ca suspect, afirmând că a fost ajutat de o complice. Amândoi erau înarmați.

În noiembrie 2023, Phillips și un copil neidentificat ar fi spart geamul unui magazin la ora 2 dimineața, înainte de a fugi pe un ATV furat. Phillips a fost văzut, de asemenea, pe camerele de supraveghere, cu fața acoperită, cumpărând provizii dintr-un magazin de bricolaj.

„Știm că Tom a fost văzut în mai multe locații comerciale din regiunea Waikato, deghizat cu diverse măști,” a transmis poliția la acea vreme.

Autoritățile locale și poliția cred că Phillips are susținători care îl ajută să rămână ascuns. Rozzi Phillips i-a spus lui Gower că nu a mai avut niciun contact cu fratele ei de la dispariție.

Întrebată de ce vorbește abia acum, după aproape patru ani, ea a răspuns: „Sperând că, poate, poate o să vadă asta și o să înțeleagă că se poate întoarce acasă, că suntem aici pentru el și că s-ar putea să fie bine.”

Anul trecut, mama copiilor, care s-a prezentat drept Cat, a lansat un apel emoționant către oricine are informații despre copiii ei să contacteze poliția.

Stau aici, în fața voastră, implorându-vă să mă ajutați să-mi aduc copiii acasă,” spunea ea într-un videoclip postat pe Facebook. „Sunt doar niște copii nevinovați.”

