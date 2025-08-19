Un tânăr susține că l-a văzut pe criminalul Emil Gânj în timp ce căuta mâncare în curtea lui. Autoritățile nu au reușit să-l depisteze

Emil Gânj, bărbatul de 37 de ani din Mureș acuzat că și-a ucis fosta parteneră și a incendiat locuința acesteia, ar fi fost văzut de un bărbat în timp ce căuta mâncare în curtea lui, într-o localitate aflată la doar câțiva kilometri de locul crimei, moment în care a alertat autoritățile.

Potrivit Digi24, apelul la 112 a indicat prezența criminalului în satul Șăulia, aflat la mai puțin de 10 kilometri de Miheșu de Câmpie, localitatea unde s-a produs teribila crimă.

Tânărul de 23 de ani care a alertat poliția a spus că l-a văzut pe Gânj chiar în curtea casei sale. La scurt timp, zona a fost împânzită de polițiști și jandarmi, care au adus și câini de urmă pentru a cerceta câmpurile de cereale din apropiere. Cu toate acestea, verificările nu au dus la niciun rezultat.

Potrivit informațiilor din anchetă, Gânj și-ar fi premeditat fapta și fuga. El ar fi așteptat ca polițiștii să plece din locuința fostei concubine înainte de a o ataca, ar fi pregătit provizii din timp și și-ar fi ascuns mai multe telefoane mobile pentru a evita localizarea.

Profilul psihologic realizat de specialiști indică o inteligență peste medie, dar și o instabilitate emoțională profundă.

Ancheta s-a extins în mai multe județe, fiind folosiți câini de urmă, cât și ATV-uri, elicoptere și drone. Totuși, nici sutele de sesizări venite la 112 și nici pistele primite de anchetatori nu au dus la un rezultat.

Poliția Română l-a inclus pe Emil Gânj pe lista celor mai căutați infractori din țară, Most Wanted, și solicită publicului să ofere orice informație utilă, sub protecția anonimatului.