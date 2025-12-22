Scenarii de coșmar privind o nouă eră a războiului. Avertizarea unui profesor asupra unor arme care șterg amintirile soldaților și abilitățile de luptă

Dezlănțuirea unor arme cu acțiune asupra creierului, capabile să șteargă amintirile și să incapaciteze trupele, reprezintă o viziune de coșmar, dar nu mai de neconceput în războiul cognitiv, avertizează un neurocercetător, relatează The Sun.

Malcolm Dando, profesor în cadrul Departamentul de Studii pentru Pace al Universității din Bradford și autorul unui raport despre amenințarea în creștere a armelor cu acțiune asupra creierului, avertizează asupra unui scenariu perfect plauzibil în care drone imposibil de urmărit ar stropi soldați cu halucinogene.

„Avem o istorie în care s-au întâmplat astfel de lucruri și vem schimbări de amploare în știință și tehnologie. Și îngrijorarea este următoarea: dacă punem aceste două lucruri laolaltă rezultă un nou set de agenți capabili de lucruri mult mai specifice decât simpla sedare.”

Acesta a amintit de avertizarea unui toxicolog ucrainean privind o potențială nouă amenințare care ar fi produsul unei combinații explozive: progresele din neuroștiințe, farmacologie și inteligență artificială.

Referitor la această teorie, Dando, care a fost prezent la reuniunea Convenției privind armele chimice de la Haga explică: „La asta obișnuiam să ne gândim înainte în ceea ce privește armele chimice. Erau de mari dimensiuni, foarte periculoase și erau folosite pe câmpul de luptă. Iar ceea ce spune el acum este că, odată cu capacitățile în materie de drone ne îndreptăm cumva spre scenariul în care drone să fie capabile să lanseze cantități foarte specifice de substanțe chimice în anumite locuri?

„Ideea lui este că aceste substanțe chimice ar putea fi special concepute astfel încât să nu lase nicio urmă, astfel încât să nu ne dăm seama ce s-a întâmplat. „Cu siguranță a făcut această distincție între armele chimice de modă veche – aruncarea masivă și la scară largă de substanțe chimice asupra inamicului – prin lansarea din drone a unor substanțele chimice specifice, în cantități mici și cele care nu pot fi detectate”.

Ar putea Rusia dezvolta aceste arme?

Profesorul Dando, care a scris o lucrare pe această temă împreună cu colegul său, Dr. Michael Crowley, se teme că agresiunea Rusiei i-ar putea conduce la un moment dat să dezvolte această tehnologie.

El amintește în acest sens cum a acționat Rusiia în cazul asediului asupra unui teatru din Moscova, în 2002.

Forțele rusești au înconjurat clădirea unde aproape 1.000 de persoane erau ținute ostatice.

Intervenția a devenit un incident tragic după ce „fentanil a fost pompat în teatrul de operațiuni”, iar soldații au pătruns înăuntru, „i-au împușcat pe cei care i-au luat ostatici și au salvat o mare parte dintre ei”.

Conform rapoartelor, 130 de ostatici au murit din cauza efectelor gazului.

Profesorul Dando, care are un doctorat în neuroștiințe, spune că nu ar fi exclus ca agenții chimici în domeniul cărora se fac progrese rapide să fie utilizați de Rusia în mod similar.

„Dacă examinăm istoria eforturilor de a crea astfel de arme în secolul trecut, la mijlocul secolului trecut, am descoperit în mod întâmplător că anumite substanțe chimice puteau ameliora starea persoanelor cu boli mintale.”

„Și această descoperire a condus apoi la încercări ale armatei de a găsi modalități de a utiliza astfel de substanțe chimice pentru situații precum interogatoriile și drept o modalitate mai puțin letală de a utiliza armele chimice pe câmpul de luptă.”

„Doar că nu știau suficient de multe despre creier și despre cum funcționează acesta. Așa că, în cele din urmă, totul s-a redus la eforturile de a crea substanțe chimice care au efect de sedare pe termen scurt.”

„Diferența dintre o doză letală și o doză menită să inducă sedarea este foarte mică, astfel au ucis aproximativ 120 de oameni procedând astfel.”

Un scenariu de coșmar în război

Poate cel mai înfricoșător scenariu ar fi unul în care amintirile să fie modificate, inserate sau eliminate fără consimțământ.

Pe câmpul de luptă impactul ar fi devastator.

O astfel de tehnologie ar „anula” amintirile soldaților de pe linia frontului, care ar deveni confuzi și s-ar întreba în zadar pentru cine luptă și de ce, a adăugat el.

Ar fi și un mijloc de „dezvățare” a personalului să lupte, a avertizat el.

„Soldații nu ar mai ști cum să facă. Durează o veșnicie să antrenezi un soldat bun pentru a opera eficient pe câmpul de luptă. Ar putea fi dezantrenat.”

Neurocercetătorul a spus că aceste scenarii ar putea fi prevenite.

„Așadar, dacă înțelegi cum funcționează amintirile și cunoști că principalele sisteme de comunicare din creier au loc prin intermediul unor substanțe chimice – neurotransmițători, neuromodulatori – atunci este cel puțin posibil să poți interfera foarte specific cu memoria.”

„În acest moment, părerea noastră este că putem încă opri acest lucru. Dar trebuie să fim conștienți că, în viitor – și nu vorbim despre multe decenii – s-ar putea să fi apărut deja și să nu-l mai putem opri.”

Profesorul a explicat că Rusia ar putea „face exact ceea ce a făcut în cazul asediului asupra teatrului de operații”; pe de altă parte, „fentanilul poate fi prezent în forme mult mai severe”.

În acest caz, folosirea așa-numiților agenți „neletali” – care incapacitează în loc să ucidă – este o tentație periculoasă, ce aruncă în derizoriu legile războiului.

„Un aspect crucial este că istoria arată că această cale duce doar la escaladare: o parte nu va tolera un astfel de avantaj mult timp, obligând ambele părți să dezvolte substanțe din ce în ce mai periculoase, oglindind cursa armelor chimice mortale din Primul Război Mondial”, a explicat profesorul Dando

Războiul cognitiv

Există o mulțime de materiale în curs de dezvoltare în rândul armatei, care studiază noi forme de război cognitiv.”

„O parte a războiului cognitiv ar consta în atacuri directe asupra creierului. Și există multă literatură, care analizează ce substanțe chimice sunt disponibile în prezent pentru atacuri directe asupra creierului.”

„Deci, aceasta se regăsește în literatura militară – îngrijorări legate de operațiunile de influențare menite să schimbe percepția oamenilor asupra a ceea ce se întâmplă în lume, operațiuni de dezinformare.”

Și în cadrul acestei game de război cognitiv, atacurile chimice directe asupra creierului sunt cu siguranță luate în considerare.”

Expertul explică că, dacă progresul științific și tehnologic se accelerează conform așteptărilor, capacitatea de a comite aceste acte dăunătoare va deveni realitate.

„IA este o tehnologie care stimulează totul”, a spus profesorul Dando.

„Aplicat la chimie. Din câte înțeleg, inteligența artificială ar putea fi folosită pentru a înțelege gramatica chimiei și, prin urmare, ar putea fi utilizată pentru a genera o gamă vastă de structuri alternative ce ar putea avea efecte specifice.”

Într-un scenariu improbabil, profesorul Dando, care va publica în curând o carte pe această temă, se întreabă și cum s-ar comporta soldații dacă ar da peste soldați care nu sunt morți, ci sedați.

„Vă puteți imagina o situație în care trupele tocmai au preluat tranșeele și sunt o mulțime de oameni care zac prin preajmă – poate morți, poate își revin – ce v-ați aștepta să facă trupele atacatoare?”

„În aceste circumstanțe, și legile războiului s-ar eroda, pentru că bănuiala mea este că unii oameni nu ar avea încredere în cei care ies de sub efectul drogurilor că nu își iau armele și nu o iau de la capăt.”

„Așadar, o harababură totală.”

Interesul armatei pentru transformarea substanțelor psihedelice precum LSD-ul în arme datează din secolul trecut, culminând cu crearea agentului BZ.

Totuși, acele experimente timpurii au eșuat deoarece efectele au fost aleatorii și mult prea imprevizibile, a spus profesorul Dando.

Deceniile de legislație restrictivă antidrog au frânat atât cercetarea militară, cât și pe cea medicală.

Însă neuroștiința modernă oferă o înțelegere mult mai profundă a modului în care substanțele psihedelice afectează rețelele neuronale ale creierului.

Aceste cunoștințe avansate ar putea oferi în curând nivelul de specificitate necesar pentru a transforma cu succes acești agenți în arme.

Arme chimice pe front

În prezent, în Ucraina, interdicția de utilizare a agenților anti-revoltă în război – prevăzută la articolul 1 din Convenția privind armele chimice – este încălcată.

Profesorul Dando a explicat că interesul militar pentru acest sistem de arme nu este nimic nou și datează din anii 1950.

„Convenția privind armele chimice este principalul mijloc de prevenire a acestui tip de atac și are o clauză care permite, în scop pașnic, aplicarea legii, inclusiv combaterea revoltelor la nivel național.”

„Așadar, agenții interni de combatere a revoltelor – știm exact ce sunt – și aceștia pot fi utilizați ca agenți de aplicare a legii. Prin urmare, există o potențială lacună în acest sens.”

Acest scenariu oglindește escaladarea catastrofală din Primul Război Mondial, care a început cu agenți „neletali” folosiți pentru curățarea tranșeelor ​​și a evoluat rapid către substanțe realmente letale.

„În acest moment, rușii încalcă sistematic Articolul 1, folosind agenți de combatere a revoltelor și alți agenți pentru a încerca să iasă din impasul din tranșee”, a adăugat profesorul Dando.

„Și pericolul este că, dacă apar scurgeri de informații de acest fel în cadrul Convenției, în cele din urmă se ajunge la a spune: ei bine, ar putea exista un agent mai bun, un agent mai bun, un agent mai bun.”

„Deci avem un istoric, avem preocupări actuale și, pe lângă acestea, avemi progresele masive realizate în ceea ce privește înțelegerea creierului. Acestea s-au produs constant în ultimii aproximativ 50 de ani, dar într-un mod semnificativ de la inițierea proiectelor de cercetare a creierului la nivel național și regional.”



