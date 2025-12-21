Creștere neobișnuită a numărului de cazuri de gripă. Medicii trag un semnal de alarmă

5.700 de cazuri de gripă au fost înregistrate în România săptămâna trecută. Adică cu 88% mai multe decât în săptămâna anterioară. Medicul Octavian Jurma spune că în sezoanele precedente s-a ajuns la această cifră abia în vârf, nicidecum înainte de Sărbători și crede că autoritățile sanitare ar trebui să informeze populația. ,,Nu e panică atunci când anunți că vine furtuna", spune medicul.

Cazurile de gripă se dublează de la o săptămână la alta

Creșterea numărului de cazuri de gripă i-a atars atenția medicului, care analizează datele raportate săptămânal de INSP.

„5.700 de cazuri e peste vârful sezonului gripal 2022-2023. (...) Problema este că e a patra săptămână de creștere cu aproape 100%, respectiv de dublare a numărului de cazuri de la o săptămână la alta. O creștere atât de agresivă nu am avut decât în ultimele sezoane gripale, pentru o perioadă mai scurtă de timp și care avea loc la sfârșitul lunii ianuarie. De obicei, asistam la aceste creșteri fulminante după perioada de Sărbători, care în mod natural amestecă și permite o circulație a virusului".

Octavian Jurma avertizează că, în ritmul actual, numărul de cazuri ar putea ajunge la 10.000 între Crăciun și Revelion.

În România, INSP; prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, raportează public numărul de cazuri de gripă împărțit dorar pe tipul mare de virus global (A sau B). Așa că nu știm dacă varianta mutantă a virusului A, care a umplut spitalele din Marea Britanie, a ajuns și în România.

,,Ramura H3N2, subclada K, produce forme un pic mai severe de boală decât varianta H1 care a fost dominantă anul trecut. (...) Din punct de vedere clinic, nu e mult mai gravă boala, asta e partea bună. Însă având mult mai multe cazuri se traduce în valori mai mari în spitale. Și de asta și spitalele ar trebui preătite sau măcar medicilor să li se comunice să ne pregătim pentru un val mai mare de internări. (...) internările apar de obicei în faza a doua a valului, după ce se ajunge la apogeu, în faza descedentă.", avertizează medicul.

Simptomele pentru noua formă sunt cele specifice în mod obișnuit gripei.

Mesajul medicului către autorități

Octavian Jurma spune că autoritățile ar trebui să dea dovadă de responsabilitate și să avertizeze populația.

,,Din punctul meu de vedere, Ministerul Sănătății ar trebui să informeze populația că suntem într-o situație neobișnuită, atipică. Deja de două luni se urmărește acest val neobișnuit, mai ales în Marea Britanie, unde avem o monitorizare epidemiologică foarte bună. Știm ce ne așteaptă și, la fel ca în valurile de COVID, noi mereu avem impresia că n-o să ne lovească și bineînțeles că ne lovesc. (...) Un minimum de informare ne poate ajuta foarte mult să evităm. De exemplu, dacă suntem simptomatici și dacă vrem să ieșim din casă, să punem mască, exact cum se întâmplă peste tot".

Întrebat dacă autoritățile se tem să avertizeze cu privire la risc, influențate de valul negaționist din timpul pandemiei și de după, Octavian Jurma a răspuns:

,,Sunt oameni care sunt angajați specific ca atunci când e o criză să facă pasul în față, nu pasul în spate. Da, e ok ca populației să îi fie teamă, e ok să existe un val de rezistență - fenomenul antivaccinare există istoric de la primul vaccin, mereu a fost un grup de oameni speriat de vaccin, pentru că în general suntem speriați de ce nu înțelegem, care a opus rezistență, asta nu a împiedicat autoritățile vremii să aibă o campanie, să convingă oamenii. (...) Pornind de la un numitor comun că avem vaccinul antigripal, de aici putem adopta un set de reguli. Se poate introduce obligativitatea măștii în spitale în această perioadă, cred că nimeni n-ar protesta la așa ceva, poate niște aparținători mai radicali. Dar asta poate fi o măsură ușor înțeleasă de 99% din populație. Și de aici poți merge la niște recomandări mai largi".

,,Dacă furtuna ne prinde nepregătiți, cine e responsabil?"

Medicul spune că și în preajma bebelușilor, cei care în vizită acasă ar trebui să poarte mască în această perioadă. ,,Ce e mai rău: să fii tu paraoinic sau să te trezești cu cel mic între viață și moarte? Pentru că până la 2 ani, sistemul imunitar al copilului e în formare și depinde exclusiv de părinți. Dacă este alăptat, este bine."

Ca să ia măsuri, părinții au nevoie însă mai întâi să fie informați, subliniază Octavian Jurma.

,,Suntem foarte aproape să vedem valori apropiate de vârfului istoric al valorilor de gripă din România chiar într-o săptămână, două. Și asta necesită o comunicare mai atentă din partea autorităților sanitare. Mereu când apar cu aceste informații mi se spune: <<Iar bagi panică în populație!>>. Nu e panică atunci când anunți că vine furtuna. Fiecare decide, dar e responsabilitatea autorităților să ne informeze că vine o furtună. Dacă noi decidem să nu ne protejăm, asta e problema noastră. Însă dacă autoritatea a decis să nu ne informeze ca să nu ne strice vacanța și furtuna aia ne prinde cu geamurile deschise sau nepregătiți și ne provoacă daune, cine e responsabil? (...) Este jobul lor. Ca în armată, dacă a apărut o criză și ei o identifică, trebuie să informeze populația. Nu putem să tratăm toată populația adultă ca și cum ar fi copii sau să depindă doar de oameni ca mine sau de presă, pentru că noi nu avem autoritatea necesară din punct de vedere profesional, putem fi ușor contestați."

Cum ajută vaccinarea

Omul de știință crede că este nevoie de mai multă comunicare și în ceea ce privește vaccinul.

,,Din punctul meu de vedere, cel mai trist aspect al acestui val este că numărul de vaccinări a scăzut foarte mult. Deci a ajuns la 20.000 de vaccinări pe săptămână. Cei care se știu vulnerabili se vaccinează rapid, la începutul sezonului gripal, însă ceilalți oameni care nu se vaccinează decât dacă sunt bine informați. O campanie serioasă ar putea crește rata de vaccinare în anticiparea acestui val.", crede Octavian Jurma.

În ceea ce privește varianta de gripă care circulă intens în special în Marea Britanie, medicul spune: ,,Vaccinul actual conține ascendentul său, din care provine subclada K, deci vaccinul antigripal oferă o protecție semnificativă".

Vaccinarea acționează ca o centură de siguranță, spune medicul și scade impactul: ,,Chiar și o protecție de 30-50% este mai bună decât zero în cazul în care te întâlnești cu virusul gripal. Asta înseamnă chiar că s-ar putea să nu faci boala deloc sau, dacă o faci, să faci o formă mult mai ușoară."

Gripa nu este doar o răceală, mai subliniază medicul, și vedem asta în spitale, în vârful sezonului.

Cei mai vulnerabili în fața gripei sunt copiii și complicațiilor date de aceasta sub 2 ani și adulții de peste 65 de ani, cei care suferă de boli cronice ori persoanele care au probleme cu imunitate sau se află în recuperare după alte afecțiuni.