 SUA anunță noi lovituri militare asupra Iranului. Ținte ale Gardienilor Revoluției, atacate în apropierea Strâmtorii Ormuz | adevarul.ro
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SUA anunță noi lovituri militare asupra Iranului. Ținte ale Gardienilor Revoluției, atacate în apropierea Strâmtorii Ormuz

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Armata Statelor Unite a lansat marți noi atacuri împotriva Iranului, vizând obiective aparținând Gardienilor Revoluției, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Donald Trump promisese represalii după atacurile iraniene.
Donald Trump promisese represalii după atacurile iraniene. Foto: CENTCOM

Comandamentul Central al SUA pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunțat că operațiunea militară a început la ora 12:00, ora locală a coastei de est a SUA.

„Forțele americane au început să lanseze atacuri asupra unor ținte ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran. Aceste atacuri vin în urma recentelor tentative de atac ale IRGC împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz și împotriva militarilor americani dislocați în regiune”, se arată într-un mesaj postat marți pe Facebook de Centcom.

În paralel, televiziunea de stat iraniană a relatat că mai multe explozii au fost auzite în sudul țării, în apropiere de orașul Bandar Abbas și de insula Qeshm, zone aflate în vecinătatea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Noile bombardamente vin la doar două zile după ce Statele Unite au efectuat raiduri asupra unor lansatoare amplasate pe insula iraniană Kharg, primele operațiuni de acest tip din ultima lună.

Iranul a reacționat anterior prin atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite. În același timp, președintele iranian Masud Pezeshkian a declarat că Teheranul nu dorește continuarea conflictului.

Donald Trump promisese represalii după atacurile iraniene, însă administrația de la Washington nu a indicat, deocamdată, intenția de a relua o campanie militară de amploare împotriva Iranului.

În paralel cu acțiunile militare, Statele Unite au anunțat și pregătirea unei campanii de presiune economică asupra regimului de la Teheran. Detaliile acțiunii urmează să fie prezentate ulterior.

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