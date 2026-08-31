Preşedintele SUA, Donald Trump, a publicat imagini generate de inteligenţa artificială, pe Truth Social, cu explicaţia: „Insula Kharg din Iran este făcută praf!”

Imagini postate pe Truth Social Foto: Captură X

Trump a ameninţat în repetate rânduri că va ocupa insula folosită pentru exportul de petrol iranian, dar s-a abţinut să facă acest lucru.

În ultimele săptămâni, administraţia sa a acordat prioritate sancţiunilor economice împotriva regimului, în detrimentul unor noi atacuri militare, notează The Times of Israel.

Cu toate acestea, Statele Unite au lansat duminică primul atac din ultima lună împotriva unor ţinte militare iraniene, care ar fi încercat să amplaseze mine în Strâmtoarea Hormuz. Iranul a ripostat prin lansarea de rachete balistice asupra unei baze americane din Iordania.

La mai puţin de un minut după postarea pe reţelele sociale despre Insula Kharg, Trump a publicat un clip separat în care apare jucând golf.

Insula Kharg nu este un teritoriu oarecare. Este, în fapt, nodul vital al exporturilor petroliere iraniene, o veritabilă „arteră” economică fără de care regimul de la Teheran ar resimți rapid presiunea globală. De altfel, în trecut, Statele Unite au evitat să lovească infrastructura energetică a Iranului, iar Donald Trump declara explicit că o astfel de țintă va fi ocolită. Și totuși, amenințările nu au lipsit: liderul de la Casa Albă a sugerat în repetate rânduri că ar putea prelua controlul asupra insulei pentru a domina resursele petroliere ale Iranului.