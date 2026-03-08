search
Duminică, 8 Martie 2026
SUA analizează trimiterea forțelor speciale pentru a captura stocul nuclear al Iranului: „Cineva va trebui să meargă și să-l ia”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Statele Unite și Israelul analizează posibilitatea trimiterii unor forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit al regimului de la Teheran, într-o etapă ulterioară a conflictului. Informația provine de la patru surse familiarizate cu discuțiile, citate de Axios.

Forțe speciale ar putea fi trimise în Iran pentru a securiza uraniul îmbogățit FOTO: X/ @nexta_tv
Forțe speciale ar putea fi trimise în Iran pentru a securiza uraniul îmbogățit FOTO: X/ @nexta_tv

Împiedicarea Iranului să obțină arma nucleară este unul dintre obiectivele declarate ale președintelui american Donald Trump în actualul conflict. În acest context, stocul Iranului de aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% este considerat esențial. Specialiștii spun că materialul ar putea fi adus la nivelul necesar pentru arme nucleare în doar câteva săptămâni.

Potrivit surselor, o operațiune de preluare a materialului ar necesita cel mai probabil trimiterea unor trupe americane sau israeliene pe teritoriul Iranului, pentru a ajunge la instalații nucleare subterane puternic fortificate, în plin război. Deocamdată nu este clar dacă ar fi vorba despre o misiune americană, israeliană sau una comună.

În cadrul unui briefing organizat marți în Congres, secretarul de stat Marco Rubio a fost întrebat dacă uraniul îmbogățit al Iranului va fi securizat. Răspunsul său a fost scurt: „Cineva va trebui să meargă și să-l ia”, fără a preciza cine ar putea face acest lucru.

Un oficial din domeniul apărării din Israel a declarat că Donald Trump și echipa sa iau „în mod serios” în calcul trimiterea unor unități de operațiuni speciale în Iran pentru anumite misiuni, potrivit Axios.

Două scenarii discutate de Washington

Un alt oficial american a afirmat că administrația de la Washington analizează două variante: fie scoaterea materialului nuclear din Iran, fie trimiterea unor experți care să îl dilueze direct la fața locului.

Misiunea ar implica, cel mai probabil, forțe speciale alături de oameni de știință, posibil inclusiv specialiști din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Același oficial a explicat și principalele dificultăți ale unei astfel de operațiuni: „Prima întrebare este: unde se află? A doua întrebare este: cum ajungem la el și cum obținem controlul fizic asupra lui?

„Apoi ar fi o decizie a președintelui și a Departamentului Apărării, împreună cu CIA, dacă am vrea să îl transportăm fizic sau să îl diluăm la fața locului”, a adăugat acesta.

Trump nu exclude trimiterea de trupe

Două surse susțin că astfel de scenarii făceau parte dintr-un set de opțiuni prezentate lui Donald Trump chiar înainte de izbucnirea războiului.

Sâmbătă, la bordul Air Force One, președintele american le-a spus jurnaliștilor că trimiterea de trupe terestre este posibilă, dar doar „pentru un motiv foarte bun”.

„Dacă am face vreodată asta, (iranienii, n.r.) ar fi atât de decimați încât nu ar mai putea lupta la nivelul trupelor terestre”, a spus Trump.

Întrebat direct dacă soldații ar putea fi trimiși pentru a securiza materialul nuclear, președintele SUA nu a exclus această variantă: „La un moment dat, poate că o vom face. Nu am încercat până acum. Nu am face asta acum. Poate o vom face mai târziu”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru Axios că Trump păstrează în mod înțelept toate opțiunile deschise și nu exclude nimic”.

Unde se află uraniul Iranului

Potrivit oficialilor americani și israelieni, cea mai mare parte a stocului de uraniu se află în tunelurile subterane ale instalației nucleare de la Isfahan. Restul este împărțit între Fordo și Natanz.

Loviturile americano-israeliene lansate asupra instalațiilor nucleare iraniene în luna iunie a anului trecut au îngropat sub dărâmături mare parte din acest stoc. Oficialii spun că nici autoritățile iraniene nu au reușit să ajungă la el de atunci.

Atacurile au distrus aproape toate centrifugele Iranului, iar până în prezent nu există dovezi că procesul de îmbogățire a uraniului ar fi fost reluat.

Totuși, Statele Unite și Israelul consideră că cele aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% reprezintă în continuare o amenințare majoră. Dacă întregul stoc ar fi adus la un nivel de puritate de 90%, considerat „de grad militar”, cantitatea ar fi suficientă pentru aproximativ 11 bombe nucleare.

