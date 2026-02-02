Rusia se oferă să preia uraniul îmbogățit al Iranului pentru reducerea tensiunilor legate de programul nuclear

Moscova continuă încercările de temperare a tensiunilor în jurul Iranului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmând că Rusia este dispusă să ajute la retragerea și procesarea sau depozitarea uraniului îmbogățit al Iranului pe teritoriul său.

Peskov a precizat că această opțiune se află pe agenda diplomatică de mai mult timp și ar putea contribui la reducerea „factorilor iritanți” legați de programul nuclear al Republicii Islamice.

„Rusia şi-a propus aceste servicii ca pe o opţiune care ar duce la reducerea anumitor factori iritanţi”, a spus oficialul rus în cadrul conferinței de presă zilnice, potrivit Reuters și EFE.

Potrivit acestuia, Moscova își menține contactele cu toate părțile implicate și își exprimă disponibilitatea de a facilita, în măsura posibilului, reducerea tensiunilor din regiune. „Rusia își menține eforturile și contactele cu toate părțile interesate”, a subliniat Peskov.

Negocierile dintre Statele Unite și Iran privind un nou acord nuclear s-au blocat anul trecut, după declanșarea războiului dintre Israel și Iran. Conflictul s-a intensificat ulterior, SUA alăturându-se operațiunilor militare și bombardând trei instalații nucleare iraniene.

În prezent, Statele Unite au desfășurat în apropierea apelor iraniene din Golful Persic portavionul USS Abraham Lincoln și trei distrugătoare echipate cu rachete ghidate, alături de mii de militari. Măsura a fost luată după ce președintele american Donald Trump a declarat că sprijină protestele împotriva regimului ayatollahilor.