Trump spune că e „posibil” să trimită trupe terestre americane în Iran, dar ar fi nevoie de un „motiv foarte bun”

Trupe americane terestre ar putea fi trimise la sol în Iran, pe măsură ce războiul continuă, a declarat președintele SUA, Donald Trump, însă a precizat că, pentru acest lucru, ar fi nevoie de un „motiv foarte bun”, potrivit CNN.

„Nici măcar nu vreau să vorbesc despre acest lucru acum. Nu este o întrebare potrivită. Știţi că nu voi răspunde la ea. S-ar putea? Posibil, pentru un motiv foarte bun! Ar trebui să fie un motiv foarte bun. Aş spune că, dacă am face vreodată asta, ei ar fi atât de decimaţi, încât nu ar mai putea lupta la nivel terestru”, a afirmat Trump, sâmbătă, la bordul Air Force One, sâmbătă.

„La un moment dat, poate o vom face”

Președintele american a fost întrebat și dacă ar lua în considerare folosirea trupelor terestre pentru a securiza uraniul îmbogăţit din siturile nucleare iraniene:

„Vom vedea în legătură cu asta, nu am discutat despre acest lucru. A fost o distrugere totală. Nu au reuşit să ajungă la el. Şi, la un moment dat, poate o vom face. Ar fi un lucru grozav, dar acum doar îi decimăm”.

Președintele american a adăugat însă că „este ceva ce am putea face mai târziu:

„Nu am face-o acum”.

„Trump își păstrează întotdeauna toate opțiunile deschise”

Amintim că Donald Trump ar fi arătat în discuții private un interes puternic pentru o eventuală desfășurare a trupelor americane la sol în Iran, potrivit unor oficiali americani, un fost oficial și o persoană familiarizată cu aceste discuții, a relatat anteriotr NBC News. Comentariile nu s-au concentrat pe o invazie la scară largă în Iran, ci doar pe opțiunea de a trimite un contingent de trupe pentru obiective strategice specifice.

Președintele american ar fi discutat opțiunea trupelor terestre cu consilieri și oficiali republicani din afara Casei Albe, în timp ce a conturat o viziune pentru un Iran post-război, în care uraniul țării ar fi securizat, iar Statele Unite cooperează cu un nou regim iranian, într-o modalitate similară cu angajamentele recente ale SUA în Venezuela. Trump nu a luat o decizie în această privință și nu a dat niciun fel de ordine asociate cu o atare opțiune, au afirmat sursele în cauză.

„Această știre se bazează pe presupunerile unor surse anonime care nu fac parte din echipa de securitate națională a președintelui și care nu sunt informate despre aceste discuții”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Președintele Trump își păstrează întotdeauna toate opțiunile deschise, iar oricine încearcă să insinueze că el favorizează o opțiune sau alta dovedește că nu are un loc real la masa deciziilor.”