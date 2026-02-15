search
Iranul anunță că e pregătit să facă un compromis privind acordul nuclear cu SUA. Condiția importantă pe care o pune

0
0
Publicat:

  Iranul este gata să facă un compromis privind stocul său de uraniu puternic îmbogăţit în schimbul ridicării sancţiunilor americane, a declarat ministrul adjunct de Externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, într-un interviu acordat BBC.

Iran versus SUA FOTO: Shutterstock
Iran versus SUA FOTO: Shutterstock

  Oficialul iranian a făcut aceste declaraţii după reluarea, pe 6 februarie, în Oman, a negocierilor privind dosarul nuclear între Iran şi Statele Unite, notează Agerpres. 

Elveţia a anunţat că o nouă rundă de discuţii va avea loc la Geneva săptămâna viitoare, fără a preciza data. Potrivit BBC, Majid Takht-Ravanchi, care a făcut parte din delegaţia iraniană în Oman, a confirmat că discuţiile vor avea loc marţi. Iranul nu a confirmat încă oficial întâlnirea.

Ţările occidentale şi Israelul, inamicul jurat al Republicii Islamice şi considerat de experţi singura putere nucleară din Orientul Mijlociu, suspectează că Iranul încearcă să se doteze cu arma nucleară. Teheranul neagă că ar avea astfel de ambiţii, dar insistă asupra dreptului său la un program nuclear în scop civil. Iranul este pregătit să facă un compromis pentru un acord dacă Statele Unite ridică sancţiunile care paralizează economia iraniană, a subliniat Takht-Ravanch, amintind, potrivit BBC, oferta Teheranului de a dilua uraniul său puternic îmbogăţit. Dacă Statele Unite „sunt sincere, sunt sigur că vom fi pe calea cea bună către un acord”, a mai spus el.

Întrebat, potrivit BBC, despre posibilitatea ca Teheranul să accepte să îşi transporte stocul de peste 400 kg de uraniu puternic îmbogăţit în afara ţării, ministrul adjunct nu a exclus un compromis, afirmând că este „prea devreme pentru a spune ce se va întâmpla în timpul negocierilor”. Mai multe ţări, inclusiv Rusia, au propus Teheranului să preia acest stoc, ofertă respinsă până în prezent de Iran.

