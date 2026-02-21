Iranul pregătește o „contrapropunere nucleară”, în timp ce Trump amenință cu lovituri militare limitate: „Ar fi bine să negocieze un acord corect”

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat că Teheranul ar putea avea gata, în următoarele zile, un proiect de contrapropunere pentru negocierile nucleare cu Statele Unite, în timp ce președintele american Donald Trump a afirmat că ia în calcul inclusiv opțiuni militare limitate pentru a forța un acord.

Abbas Araqchi a precizat că, în urma discuțiilor indirecte purtate săptămâna aceasta la Geneva cu emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner, cele două părți au ajuns la un acord asupra unor „principii directoare”, fără ca acest lucru să însemne însă un acord iminent.

„Avem un proiect de contrapropunere care ar putea fi gata în următoarele două-trei zile pentru analiză internă”, a spus șeful diplomației iraniene, adăugând că noi runde de negocieri ar putea avea loc în aproximativ o săptămână. Araqchi a avertizat că o eventuală acțiune militară ar complica serios eforturile diplomatice.

Declarațiile vin pe fondul intensificării presiunilor din partea Washingtonului. Potrivit unor oficiali americani citați de Reuters, planificarea militară a SUA privind Iranul ar fi ajuns într-un stadiu avansat, fiind analizate inclusiv opțiuni care vizează persoane-cheie sau chiar schimbarea conducerii de la Teheran, în cazul unui ordin prezidențial.

Joi, Trump a oferit Iranului un termen de 10–15 zile pentru a ajunge la un acord care să rezolve disputa nucleară de lungă durată, avertizând că, în caz contrar, vor urma „lucruri foarte rele”, pe fondul unei consolidări a prezenței militare americane în Orientul Mijlociu.

Întrebat dacă ia în calcul o lovitură limitată, Trump a răspuns: „Pot spune că iau în considerare acest lucru”, adăugând ulterior: „Ar fi bine să negocieze un acord corect”.

În paralel, Trump a făcut referiri la reprimarea protestelor din Iran, susținând că zeci de mii de persoane ar fi fost ucise într-un interval scurt – afirmații care nu au putut fi verificate imediat. Organizația Hrana, cu sediul în SUA, a raportat peste 7.100 de decese confirmate și alte peste 11.000 aflate în verificare, în timp ce Araqchi a afirmat că autoritățile iraniene au publicat o listă oficială cu 3.117 persoane decedate în timpul protestelor.

Într-un mesaj public, Araqchi a subliniat că un acord diplomatic este „la îndemână” și ar putea fi obținut „într-o perioadă foarte scurtă”, precizând că discuțiile actuale nu vizează eliminarea totală a îmbogățirii uraniului, ci garantarea caracterului exclusiv pașnic al programului nuclear iranian, în schimbul unor măsuri legate de sancțiuni.

Un oficial al Casei Albe a reacționat afirmând că poziția Washingtonului rămâne neschimbată: Iranul „nu poate avea arme nucleare sau capacitatea de a le construi” și „nu poate îmbogăți uraniu”.

Îngrijorările privind escaladarea tensiunilor au fost reiterate și de United Nations, care a atras atenția asupra retoricii tot mai dure și a creșterii activităților militare în regiune.